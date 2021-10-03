Как увидеть цвет своей ауры: простой способ, доступный каждому

Сядьте напротив зеркала на расстоянии вытянутой руки. Ваша спина должны быть при этой прямой, тело расслабленным, глаза закрытыми. Посидите в таком положении примерно минуту, чтобы настроиться на упражнение.

• Откройте глаза и начинайте смотреть на свой кончик носа в отражении. Старайтесь не мигать и не отводить взгляда.

• Внимание концентрируйте на кончике носа, но не упускайте из вида все своей тело в отражении.

• Приблизительно через пять минут вы увидите как ваше тело начинает излучать свет определенного цвета. Излучение может быть нескольких оттенков.

• Ваше лицо в отражении может исказиться до неузнаваемости. Не пугайтесь этого — вы видите перед собой все ваши внутренние страхи, тревоги и комплексы.

• Некоторые части теле могут быть затемнены или засвечены. Это сгустки энергии. В местах, где вы обнаружили темные пятна есть пробоины в ауре, светлые пятна — это положительная энергия.

Как только вы увидите цвет свой ауры, то вам останется растолковать его значение.

Значение цвета ауры человека

Белый цвет ауры означает чистое сознание и незамутненный разум. Вы нейтральны ко всему происходящему в жизни и, скорее всего, плывете по течению. Пора брать жизнь в свои руки. Вы обладаете большими возможностями и способностями.

Голубой цвет ауры — вы идеализируете мир. Свою энергию вы тратите на получение новых знаний. Осталось применить их на практике.

Синий цвет ауры — вы религиозны и во всем видите Божье провидение. Но вы закрыты для внешнего мира. Вас мучает чувство вины и долга. Постарайтесь открыться для новых событий в жизни и для получения новых знаний и опыта.

Фиолетовый цвет ауры — у вас отлично развита интуиция. Вы способны к ясновидению. Доверяйте больше своему чутью и развивайте свои способности.

Зеленый цвет ауры говорит о способности к самопожертвованию. Вы очень доверчивы и добры к людям. Порой это негативно отражается на ваших личных делах. Старайтесь делать добро не только другим, но и себе.

Коричневый цвет ауры — вы часто пребываете в депрессивном или апатичном состоянии. В голове у вас очень много мыслей и рассуждений. Вам необходимо почаще отдыхать, расслабляться и бывать на природе, так как ваш энергетический потенциал очень слаб.

Оранжевый цвет ауры говорит о большом энергетическом потенциале. Вы находитесь на пике своих возможностей и сил. Используйте свою энергию на пользу себе и окружающим.

Желтый цвет ауры — ваша энергия направлена на любовь и творчество. Развивайте свои таланты и стремитесь к созданию крепкой и счастливой семьи.

Красный цвет ауры — в вас кипят эмоции и чувства. У вас много сил и энергии. Дайте ей свободу и направьте в мирное русло.

Нужно заметить, что цвет ауры может меняться с течением жизни. Как правило, это происходит тогда, когда у человека в жизни что-то меняется или он меняет свое мировосприятие. Знание цвета своей ауры даст вам возможность увидеть свой внутренний потенциал.

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