Обнаружен скрытый район в древнем городе майя

Несмотря на то, что руины Тикаля являются одним из наиболее тщательно изученных археологических объектов в мире, археологи недавно обнаружили скрытый район недалеко от древнего города майя. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Antiquity.
Археологи десятки лет в современной Гватемале проводят раскопки в районах Тикаля, однако новое открытие заставило ученых усомниться в том, что они действительно хорошо изучили этот древний город.
Используя специальное программное обеспечение (лидар), археологи из исследовательского объединения Pacunam Lidar Initiative обнаружили возле Тикале район с разрушенными зданиями. Причем он спроектирован так, чтобы быть похожим на крупнейший город древней Америки Теотиуакан.
Ученые десятилетиями тщательно исследовали и документировали каждое сооружение в Тикале, но даже не предполагали, что некоторые окружающие холмы имеют не естественное происхождение.
Лидарный анализ проводился Стивеном Хьюстоном, профессором антропологии в Университете Брауна, и Томасом Гаррисоном, доцентом географии в Техасском университете, а затем группа гватемальских археологов приступила к раскопкам.
Фото из открытых источников
Хьюстон заявил, что полученные результаты позволили по-новому взглянуть на влияние Теотиуакана на цивилизацию майя.
«То, что мы приняли за естественные холмы, на самом деле соответствовали форме цитадели-области, которая, возможно, была императорским дворцом в Теотиуакане», — сообщил Хьюстон. «Независимо от того, кто построил эту уменьшенную копию и почему, это, без сомнения, показывает, что между Тикалем и Теотиуаканом существовал иной уровень взаимодействия, чем считалось ранее».
Хьюстон сказал, что Тикаль и Теотиуакан — два разных города. Тикаль был довольно густонаселенным, но небольшим по масштабам, в то время как Теотиуакан, который находится в современной Мексике, был империей.
Хьюстон сказал, что обнаруженный архитектурный комплекс, скорее всего, был построен для людей из Теотиуакана или тех, кто находится под контролем империи. Он также сказал, что в связи с новым открытием теперь археологам предстоит еще многое проанализировать.