Обнаружен скрытый район в древнем городе майя

Несмотря на то, что руины Тикаля являются одним из наиболее тщательно изученных археологических объектов в мире, археологи недавно обнаружили скрытый район недалеко от древнего города майя. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Antiquity.

Археологи десятки лет в современной Гватемале проводят раскопки в районах Тикаля, однако новое открытие заставило ученых усомниться в том, что они действительно хорошо изучили этот древний город.

Используя специальное программное обеспечение (лидар), археологи из исследовательского объединения Pacunam Lidar Initiative обнаружили возле Тикале район с разрушенными зданиями. Причем он спроектирован так, чтобы быть похожим на крупнейший город древней Америки Теотиуакан.