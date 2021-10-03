Ученые заметили, что мозг жителей одного из племен Амазонки стареет медленнее, чем у европейцев. Так, у них наблюдается меньше когнитивных нарушений и более низкий риск слабоумия. Авторы работы считают, что это связано с образом жизни индейцев.

Международная группа исследователей обнаружила, что представители индийского племени цимане, проживающего на севере Боливии, обладают более здоровым мозгом, чем их ровесники из Европы и США. С возрастом их мозг стареет на 70% медленнее, чем у жителей западных стран. Подробности наблюдения опубликованы в журнале Journal of Gerontology, Серия А: Biological Sciences and Medical Sciences.

Команда исследовала 746 взрослых цимане в возрасте от 40 до 94 лет. Ученые просканировали мозг испытуемых, чтобы сравнить его объем с возрастом человека. Затем результаты сопоставили с аналогичными данными, полученными от жителей Европы и США.