Двухлетняя девочка читает и пишет на четырех языках

Жительница Лондона, Англия, двухлетняя Исайя Гьямфи умеет читать, писать и считать на английском, испанском и французском языках. Историю гениальной девочки опубликовало Daily Mirror.

Мать Гьямфи, 30-летняя Жазель Андерсон, рассказала, что ее дочь недавно научилась считать до 40 на японском языке всего за сутки. Теперь она в разной степени овладела четырьмя языками. По ее словам, она поняла, что девочка быстро усваивает информацию, когда ей было восемь месяцев — она легко запоминала и озвучивала буквы.

«Я сначала опешила и не поверила, что мой восьмимесячный ребенок действительно знает буквы», — рассказала она.

Когда девочке исполнился год, родители подарили ей блокнот, в котором она писала цифры. Так Гьямфи освоила азы математики: научилась складывать и вычитать. Она также начала помогать сверстникам в детском саду учить буквы и цифры.

Фото из открытых источников

Андерсон отметила, что ее дочь «особенно счастлива» именно во время занятий математикой. Сначала другие родители не поверили в способности девочки, но потом Андерсон завела блог в Instagram, где она демонстрирует процесс обучения.

Ранее сообщалось, что мексиканская девочка Адхара Перес Санчес, чей коэффициент интеллекта выше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, собралась стать астронавтом и колонизировать Марс. Санчес не единственный ребенок со столь высоким уровнем IQ. В 2019 году десятилетняя Фрея Манготра из Бирмингема, Великобритания, также набрала 162 балла в IQ-тесте.

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