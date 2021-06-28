Как увидеть цвет своей ауры

Аура — это ваше эфирное тело, которое отражает как физическое, так и психо-эмоциональное состояние человека. От цвета ауры зависит ваша энергия и сила. Увидеть свою ауру и определить значение ее цвета можно самостоятельно. Для этого потребуется лишь большое зеркало.
Как увидеть свою ауру
Сядьте напротив зеркала на расстоянии вытянутой руки. Ваша спина должны быть при этой прямой, тело расслабленным, глаза закрытыми. Посидите в таком положении примерно минуту, чтобы настроиться на упражнение.
• Откройте глаза и начинайте смотреть на свой кончик носа в отражении. Старайтесь не мигать и не отводить взгляда.
• Внимание концентрируйте на кончике носа, но не упускайте из вида все своей тело в отражении.
• Приблизительно через пять минут вы увидите как ваше тело начинает излучать свет определенного цвета. Излучение может быть нескольких оттенков.
• Ваше лицо в отражении может исказиться до неузнаваемости. Не пугайтесь этого — вы видите перед собой все ваши внутренние страхи, тревоги и комплексы.
• Некоторые части теле могут быть затемнены или засвечены. Это сгустки энергии. В местах, где вы обнаружили темные пятна есть пробоины в ауре, светлые пятна — это положительная энергия.
Как только вы увидите цвет свой ауры, то вам останется растолковать его значение.
Значение цвета ауры человека
Белый цвет ауры означает чистое сознание и незамутненный разум. Вы нейтральны ко всему происходящему в жизни и, скорее всего, плывете по течению. Пора брать жизнь в свои руки. Вы обладаете большими возможностями и способностями.
Голубой цвет ауры — вы идеализируете мир. Свою энергию вы тратите на получение новых знаний. Осталось применить их на практике.
Синий цвет ауры — вы религиозны и во всем видите Божье провидение. Но вы закрыты для внешнего мира. Вас мучает чувство вины и долга. Постарайтесь открыться для новых событий в жизни и для получения новых знаний и опыта.
Фиолетовый цвет ауры — у вас отлично развита интуиция. Вы способны к ясновидению. Доверяйте больше своему чутью и развивайте свои способности.
Зеленый цвет ауры говорит о способности к самопожертвованию. Вы очень доверчивы и добры к людям. Порой это негативно отражается на ваших личных делах. Старайтесь делать добро не только другим, но и себе.
Коричневый цвет ауры — вы часто пребываете в депрессивном или апатичном состоянии. В голове у вас очень много мыслей и рассуждений. Вам необходимо почаще отдыхать, расслабляться и бывать на природе, так как ваш энергетический потенциал очень слаб.
Оранжевый цвет ауры говорит о большом энергетическом потенциале. Вы находитесь на пике своих возможностей и сил. Используйте свою энергию на пользу себе и окружающим.
Желтый цвет ауры — ваша энергия направлена на любовь и творчество. Развивайте свои таланты и стремитесь к созданию крепкой и счастливой семьи.
Красный цвет ауры — в вас кипят эмоции и чувства. У вас много сил и энергии. Дайте ей свободу и направьте в мирное русло.
Нужно заметить, что цвет ауры может меняться с течением жизни. Как правило, это происходит тогда, когда у человека в жизни что-то меняется или он меняет свое мировосприятие. Знание цвета своей ауры даст вам возможность увидеть свой внутренний потенциал.