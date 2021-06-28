Как увидеть цвет своей ауры

Аура — это ваше эфирное тело, которое отражает как физическое, так и психо-эмоциональное состояние человека. От цвета ауры зависит ваша энергия и сила. Увидеть свою ауру и определить значение ее цвета можно самостоятельно. Для этого потребуется лишь большое зеркало.

Как увидеть свою ауру

Сядьте напротив зеркала на расстоянии вытянутой руки. Ваша спина должны быть при этой прямой, тело расслабленным, глаза закрытыми. Посидите в таком положении примерно минуту, чтобы настроиться на упражнение.

• Откройте глаза и начинайте смотреть на свой кончик носа в отражении. Старайтесь не мигать и не отводить взгляда.

• Внимание концентрируйте на кончике носа, но не упускайте из вида все своей тело в отражении.

• Приблизительно через пять минут вы увидите как ваше тело начинает излучать свет определенного цвета. Излучение может быть нескольких оттенков.

• Ваше лицо в отражении может исказиться до неузнаваемости. Не пугайтесь этого — вы видите перед собой все ваши внутренние страхи, тревоги и комплексы.

• Некоторые части теле могут быть затемнены или засвечены. Это сгустки энергии. В местах, где вы обнаружили темные пятна есть пробоины в ауре, светлые пятна — это положительная энергия.

Как только вы увидите цвет свой ауры, то вам останется растолковать его значение.

Значение цвета ауры человека