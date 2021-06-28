Славянский тотемный Годослов по году рождения

Издревле славяне были в ладу и единении с природой, умели её слушать и беречь. Благодаря этим качествам нашими предками был составлен тотемный Годослов, который помогает нам и поныне лучше понять свой характер, подсказать, какие его стороны стоит развивать с наибольшим усердием.

Годослов – не просто утеха, а знание, которое способствует человеку на его пути, помогает жить в ладу с природой и людьми.

При этом ориентацию на понятия Годослова нужно в обязательном порядке делать через призму чертогов славянского круга и астрологии Чертогов. Почитать об этом более подробно можно тут. И только после того, как будет понятен свой чертог, его концентрация в грядущем лете, можно сопоставлять полученную информацию с Годословом.

Предназначение славянского тотемного годослова – быть помощником, он не разовьет нужные качества за вас, он укажет, по какой стезе следует идти человеку.



Внимательно посмотрите именно на те качества, которые вам не присущи, ведь они так или иначе заложены в вас от природы, и нужно только осознать, почему они до сих пор не проявлены.

Как мы видим, названия каждого тотемного года имеют метафоричный характер, местами используются эпитеты. Дело в том, что в таких нюансах более полно передаётся характер зверя, его дух и настроение в текущем году. Естественно, настроение тотемного зверя так или иначе проецируется на понимание самого года как живого организма, как ментальной сущности, даже как божества, которое присматривает за нами.

Далее мы расскажем о каждом тотемном животном более подробно.

Темный Сох (Лось) 1928 1944 1960 1976 1992 2008 2024

Характерные качества тотема темного соха – харизма, лидерство, активность и неудержимость в своих затеях.

Люди, рожденные под покровительством данного тотема – это первооткрыватели с присущим им твердостью духа и лидерскими качествами. Они могут вести за собой людей к чему-то новому и неизведанному. Не обязательно большие группы, возможно только семью, или супруга. Для разных людей качества тотема проявляются по-разному, но ясно одно — они неудержимы в своих затеях и начинаниях.



Однако подчас они остаются непонятыми своим близким окружением, другим людям не всегда просто понять их стремления и в некоторых случаях они могут страдать от одиночества. Если это так, то им следует быть менее напористыми и более учтивыми, не требовать от других идти за собой. Вместо этого своей уверенностью и интересом буквально заражать других людей, и уж это они умеют.

Лоси – часто могут нести знания миру, создавать что-то новое и преуспевать в этом. Активность и харизма может помогать продвигаться по карьерной лестнице и во взаимоотношениях, что непременно может привести человека к жизненному успеху.

Жалящий шершень (Оса) 1929 1945 1961 1977 1993 2009 2025

Характерные качества тотема жалящего шершня – развитая интуиция, хорошая память, целеустремленность.

Люди, рожденные под покровительством данного тотема, как правило, чрезвычайно активны. Области активности могут распространяться как на жизнь в целом, так и на отдельные ее области. Однако чрезмерная активность может перерастать в суетливость. У таких людей хорошо развита интуиция, или есть задаток для ее развития.



Шершни — от рождения могут иметь хорошую память и склонность к бережливости, что позволяет им не тратить ресурсы зря.

Люди этого тотема очень целеустремленны. Целеустремлённость в сумме с активностью может давать потрясающие результаты: такие люди могут добиваться практически любых поставленных перед собой целей и достигать карьерных успехов. А интуиция помогает им ставить правильные и разумные цели.

Впрочем, иногда чрезмерная целеустремленность перерастает в «хождение по головам», попытку добиться своей цели любыми средствами, что недопустимо.

Притаившийся Лют (Волк) 1930 1946 1962 1978 1994 2010 2026

Характерные качества тотема притаившегося люта – свободолюбие, доброта, щедрость, умение находить выход из самых сложных ситуаций.

Люди, рожденные под покровительством данного тотема – люди большой силы, как физической так и духовной, благодаря которым они способны находить выход из самых сложных жизненных ситуаций. Они очень свободолюбивы, и это качество может проявляться в том, что они не позволяют ни под каким предлогом ограничивать свою свободу ни близким ни начальству, если, впрочем, таковые имеются. Любовь к порядку и чистоте имеют противоречивые наклонности, с одной стороны они любят порядок и чистоту, с другой они могут не любить их создавать и даже требовать от близких, чтобы именно они их создавали, уходя от собственной ответственности в этом вопросе.



Часто производят обманчивое впечатление: с одной стороны, они могут выглядеть мягкими и добрыми и даже в какой-то мере расслабленными, но на удивление окружающих в нужный момент имеют способность мобилизовать все свои силы для решения сложившейся задачи или выхода из сложной жизненной ситуации, чем не мало удивляют окружающих. Склонны к доброте и щедрости, причем их доброта и щедрость может помочь другому человеку в весьма важный момент его жизни.

Огненная Векша (Белка) 1931 1947 1963 1979 1995 2011 2027



Характерные качества тотема огненной векши – позитивный жизненный настрой, творческое начало, живой подвижный ум.

Люди, рожденные под покровительством данного тотема, имеют защиту высших сил, которая помогает им проходить сложные периоды жизни. Они умеют схватывать все на лету, нечаянная фраза, брошенная другим человеком, может запомниться ими и открыться в нужный момент.



Белка — крайне противоречивый тотем. С одной стороны, они обладают ловкостью, подвижностью и умением вывернуться из любой ситуации, с другой — иногда могут быть немного лукавыми и подверженными депрессиям, если пренебрегают развитием.

Белки обладают живым подвижным умом, могут моментально вникнуть в любое дело. Но белкам необходимо контролировать свои эмоции, работать с негативным настроением и развивать уверенный жизнеутверждающий настрой, который сможет заряжать как их, так и окружающих людей. В таком случае белки могут достигнуть весьма больших жизненных успехов и в конечном итоге сделать себя и других счастливыми.

Жемчужная Щука 1932 1948 1964 1980 1996 2012 2028



Характерные качества тотема жемчужной щуки – внутреннее спокойствие, откровенность, уверенность в правоте.

Люди, рожденные под покровительством данного тотема имеют наиболее сильную связь с миром ушедших предков. Ушедшие родичи покровительствуют тотему жемчужной щуки. Благодаря этому они наделены уверенностью в своих силах и решениях. Они считают, что все идет своим чередом, внутренне спокойны и уравновешены.

Но бывают крайне прямолинейны и могут обладать завышенной честностью.

Тотем жемчужной щуки и связь с предками дарует им ответственность за свои действия, почитание традиций и, в некоторых случаях, заядлый консерватизм.

Это один из немногих тотемов, имеющих столь сильную защиту, идущую от предков.

Бородатая Жаба 1933 1949 1965 1981 1997 2013 2029

Характерные качества тотема бородатой жабы – мудрость, скромность, аккуратность, гармоничность.

Люди, рожденные под покровительством данного тотема наделены природной мудростью и склонностью создавать гармоничные отношения с другими и миром. Тотем бородатой жабы дарует им возможность быть умиротворенными и довольными тем, что имеют, а не гнаться за звездами и бесполезными несбыточными целями. Они очень хозяйственны и не любят перемен, обожают создавать уют и хорошую атмосферу в доме. С такими людьми приятно находиться рядом и общаться.

Жабы имеют склонность к психологии, к пониманию чувств других людей. Мудрость помогает строить гармоничные взаимоотношения и способствует миру вокруг них. Часто выбирают сферу деятельности, связанную с интеллектуальным трудом и достигают на этом поприще успеха.

Наделены скромностью и аккуратностью.

Дикий Вепрь (Кабан) 1934 1950 1966 1982 1998 2014 2030

Характерные качества тотема дикого вепря – бесстрашие, выносливость, напористость.

Люди, рожденные под покровительством данного тотема отличаются бесстрашием, они готовы противостоять невзгодам и способны дать отпор как любой жизненной ситуации, так и недружественному человеку. Обладают свойственной тотему выносливостью и упрямством. Любят быть первыми во всем, и добиваться большего, чем имеют и, иногда, чем заслуживают. Напористость в делах помогает достигать успеха, быть пробивным в тех целях и намерениях, которые ставятся перед собой. А цели кабаны любят грандиозные и бесстрашные.

Впрочем, иногда, как ни странно, они могут долго раскачиваться, быть неуверенными в выборе той или иной цели, нерешительными, а от этого может развиться депрессия, так как энергия кабана никуда не исчезает, она не может найти себе применение и выход.

Кабан не всегда впадает в ярость и напористость, периодами данный тотем дает иные силы – взвешенность и разумность. Данные периоды нужно использовать для проставления правильных жизненных целей. Если человек с этим затянет, может и развиваться депрессия.

При правильном следовании принципам жизни и постановке целей – кабан, словно сметая все преграды, благодаря напористости и выносливости, может достигнуть практически любых успехов и целей, как на материальном поприще так и на духовном.

Белый Филин 1935 1951 1967 1983 1999 2015 2031

Характерные качества тотема белого филина – интуиция, мудрость.

Люди, рожденные под покровительством данного тотема, подчас ведущие замкнутый образ жизни. У них может быть очень развита интуиция, и до такой степени, что другим людям иногда может казаться что филины обладают экстрасенсорными способностями. В прочем это и так не исключено, ведь из филинов нередко выходят мистики, медиумы, мудрецы.

Деятельность наиболее реализованных филинов может быть направлена на защиту и оберегание высших духовных ценностей.

Из негативных качеств — они могут быть суеверными и мнительными, и подчас не отличать свои воззрения от реальности, им нужно быть аккуратными с выводами, и прислушиваться к миру, а не к мимолетным эгоистическим мотивам, которые способны их обмануть.

Работа в команде дается для них не всегда легко, из-за замкнутости им трудно найти соратников и друзей. Но в случае, если они проработают данные качества, то любая команда обретёт верного соратника, вместе с которым она способна свернуть горы.

Шипящий Уж 1936 1952 1968 1984 2000 2016 2032



Характерные качества тотема шипящего ужа – воля, работоспособность, философски-мистический склад ума.

Люди, рожденные под покровительством данного тотема, весьма склонны постигать тайны этого мира, они гибки в методах постижения и их интересует суть и истина, а не формальные методы и учения — все тайное должно стать явным. Это помогает хорошо разбираться в психологии человека, видеть его практически насквозь и понимать его мотивы. Ужи – имеют склонность к скрытности, общение для них приятное времяпрепровождение, но не способ раскрывать свои тайны.

Воля помогает ужам преодолевать сложные ситуации, впрочем, они предпочитают обходить препятствия стороной, используя для этого максимальную гибкость и понимание своих целей.

Крадущийся Лис 1937 1953 1969 1985 2001 2017 2033

Характерные качества тотема крадущегося лиса – интеллект, изобретательность, хитрость.

Людей, рожденных под покровительством данного тотема, вряд ли ждет скучная и монотонная жизнь. Для них она в любом случае – сплошное приключение, наполненное уймой событий, со своими горестями и радостями. Лисы могут быть наделены острым чувством опасности, хитроумно и ловко обходить препятствия и преграды. Опасность они могут почуять за версту и обойти ее. Лезть на рожон – это не про них. Изобретательность и изворотливость способны вытащить лисов из самых сложных передряг, и выйти они могут в выигрышном положении. Как хитрые и умелые интриганы, они способны добиваться высокого положения в обществе и реализовывать свои желания. С ними нужно держать ухо востро.

Тотем крадущегося лиса – тотем загадочной судьбы и жизни, полной приключений. Вместе с тем, он учит благоразумию, концентрации, мудрости и всему, что поможет ориентироваться человеку и поступать по совести в быстром круговороте жизни.

Свернувшийся Ёж 1938 1954 1970 1986 2002 2018 2034



Характерные качества тотема свернувшегося ежа – ответственность, доброта, великолепная память.

Люди, рожденные под покровительством данного тотема, прекрасные друзья и соратники. Они весьма домовиты. Дом для ежей – их крепость. Семья и окружение – защита, словно иголки от опасности. Они предрасположены к верности и ответственности, но их действия не всегда можно предугадать. Любят помогать своим друзьям, и близким, решать их проблемы.

Могут обладать великолепной памятью, быть педантичными и дотошными в разных мелочах и ситуациях, даже в которых это излишне.

Часто ежи выходят из различных ситуаций победителями. Ежи, как правило, добрые и работящие люди, но нередко суетливы и шумны.

Вместе с тем иногда бывают ершистыми и колючими, так как именно этот тотем учит людей, рожденных в его лета, быть более тактичными и мягкими с близкими и окружением, а не ранить их своими иголками и упреками.

Парящий Орел 1939 1955 1971 1987 2003 2019 2035



Характерные качества тотема парящего орла – смелость, лидерство, храбрость.

Люди, рожденные под покровительством данного тотема – величественны, одержимы высокими идеями и идеалами. Они горды и непреклонны к лжи и несправедливости. Часто в год орла рождаются реформаторы, лидеры общества, духовные наставники и проповедники. Орлы – очень свободолюбивы, они не терпят диктата, принуждения и возвышения над ними, требуют к себе равностного отношения.

Характер имеют смелый, предприимчивый, иногда упрямый. Предпочитают жить по своим собственным правилам и законам.

Особенностью данного тотема является то, что он учит предугадывать опасности и преграды, тем самым преодолевая их, что, как правило, орлам удается. В обществе орлы могут достигать значительных успехов и занимать высокое положение, но должны помнить, что они отвечают за своих людей.

Прядущий Мизгирь (Паук) 1940 1956 1972 1988 2004 2020 2036



Характерные качества тотема прядущего мизгиря – большие социальные связи, целеустремленность, лидерство.

Люди, рожденные под покровительством данного тотема – это лидеры общества, люди больших социальных связей. Одиночество не для них, они любят объединять и создавать группы людей, но только затем, чтобы руководить в них. Руководство осуществляется не всегда видимыми способами, часто из тени, и это у них великолепно получается. Без общества и общения нередко им не по себе, и чувствуют они себя не в своей тарелке.

В жизни бывают очень целеустремленными, властолюбивыми и, в то же время, могут имеют значительный творческий потенциал.

Несмотря на всю социальную деятельность, в семье и во взаимоотношениях мизгирь — верный спутник и хранитель семейных традиций.

Кричащий Петух 1941 1957 1973 1989 2005 2021 2037

Характерные качества тотема кричащего петуха – бесстрашие, рациональность, логика.

Данный тотем наделяет человека такими качествами, как бесстрашие, любовь к познанию всего нового, рациональность и логичность.

Людей, рожденных в год тотема кричащего петуха сложно обмануть, у них восхитительный острый ум и развитая проницательность.

Те, кто родился в период этого тотема, нередко бывают импульсивны и резки в своих поступках и суждениях. А также амбициозны и бесстрашны.

Для них дом и семья — один из самых важных факторов жизни, источник сил и наслаждений. Они готовы ценой любых усилий защищать и оберегать своих близких, свой уклад и образ жизни. В семейной жизни верны и романтичны.

Однако подчас любят быть в центре внимания, быть всеобщими любимцами. Нередко выбирают для себя интеллектуальные профессии. Любят постигать и открывать все новое.

Златорогий Тур (Бык) 1942 1958 1974 1990 2006 2022 2038



Характерные качества тотема златорогого тура – добродушие, ярость, трудолюбие.

Люди, рожденные под покровительством данного тотема – крайне трудолюбивы, ведь не зря тур — один из символов плодородия. Они достигают больших высот на материальном поприще. Для них важна твердая опора под ногами, и вера в свои силы.

В конфликтах и преградах судьбы – напористы и агрессивны. Преграды пытаются смести, будут стоять за свое до конца. Если не удалось преодолеть преграду сразу, то предпочтут трудиться и терпеть до тех пор, пока не победят ситуацию. Благо выносливости им не занимать.

Добродушны, любят чувство покровительства, шефства над теми, кого считают младше или слабее. И помогают с полной ответственностью и знанием дела. Великодушны. Но не терпят обмана и лени.

Трудятся на благо семьи или процветания группы, общества в целом. Если попадают на руководящие должности, то группа обретает достойного лидера, с которым предприятие ждет успех. В семейной жизни постоянны. Семья для тура — надежный тыл, ради которого он трудится и живет.

Вам нужно только действовать, не останавливаться, идти вперёд.

Огнегривый Конь 1943 1959 1975 1991 2007 2023 2039



Характерные качества тотема огнегривого коня – активность, исполнительность, отвага.

Люди, рожденные под покровительством данного тотема — это люди, которые преодолевают все возможные внутренние и внешние ограничения. Они смелы, отважны и активны в движении к цели.

Конь – тотем путешественников, преодоления всего старого и ограничивающего. Быстрый ритм жизни для них норма. Часто они открывают в себе и других все новые и новые черты и таланты. Замечают в жизни то, что другим трудно заметить.

Путешествия или активный спорт — их страсть. Иногда это может проявляться и по-иному, например, путешествие в мир захватывающей книги с бурным сюжетом, но в любом случае скука не для них.

В коллективе чувствуют себя хорошо, в своей тарелке. Могут вести коллектив, быть лидерами. Честны, активны и исполнительны.

Нередко становятся известными спортсменами, активистами общественных организаций, менеджерами и управленцами там, где требуется активные действия и движение в круговороте событий.

Любят встречи с друзьями, походы на развлекательные мероприятия, романтики. В семейной жизни постоянны и ценят своего спутника жизни.

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