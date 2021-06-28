Антропологи воссоздали внешность женщин бронзового века

Комплексное исследование скелетов дало возможность антропологам реконструировать женщин, живших в бронзовом веке. Их останки нашли в Крумловском лесу, в одной из кремниевых шахт. Скелеты принадлежат двум женщинам: оной из них было 30-35 лет, а второй 35-40.
Об этом сообщает Моравский земский музей.
Скелет женщины по моложе лежал в полусогнутом положении в боковом продолжении вала. Останки были на глубине 6 метров. При жизни она была невысокого роста, примерно 149 см. Здоровье у нее было хорошим. На останках есть следы, указывающие на неблагоприятные условия жизни: стресс и голод.
Скелет женщины постарше лежал на глубине 7 метров, он почти полностью сохранился. У умершей была необычная поза — руки сложены за головой. На груди был скелет новорожденного ребенка. Она тоже была невысокой, примерно 146 см. Состояние костей указывает на анемию. Также археологи говорят, что она выполняла физически сложную работу. Об этом свидетельствует гипоплазия поясничных позвонков.
Эксперты смогли провести ДНК-анализ и установили, что женщины были родственниками. А вот новорожденный ребенок не имел никакого родственного отношения. Ученые реконструировали не только внешность женщин, но и их одежду. Младшая была одета в блузу из грубого льна, а старшая в простую рубашку с покрывалом.
Историки предполагают, что маленьких и слабых женщин использовали для тяжелого труда в шахтах. Это было естественным распределением труда в период бронзового века.