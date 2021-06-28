Антропологи воссоздали внешность женщин бронзового века

Комплексное исследование скелетов дало возможность антропологам реконструировать женщин, живших в бронзовом веке. Их останки нашли в Крумловском лесу, в одной из кремниевых шахт. Скелеты принадлежат двум женщинам: оной из них было 30-35 лет, а второй 35-40.

Об этом сообщает Моравский земский музей.

Скелет женщины по моложе лежал в полусогнутом положении в боковом продолжении вала. Останки были на глубине 6 метров. При жизни она была невысокого роста, примерно 149 см. Здоровье у нее было хорошим. На останках есть следы, указывающие на неблагоприятные условия жизни: стресс и голод.