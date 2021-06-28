Советы буддийских лам: Почему все раздражает и как это преодолеть?

Конечно, никто не любит себя в состоянии «взбешен — аж кушать не могу». Да и без этих «приступов» каждый день встречаешь мелочи, от которых чувствуешь острый укол раздражения. Бесит тупость людей. Бесит коллапс на дорогах. Бесит очередь. Бесит неудобная одежда. Бесят собственные дети и родители (это правда). Бесят подруги. Взбесить может все на свете. Раздражение и гнев часто идут рука об руку. Испытывать их — это плохо или хорошо? Нужно ли с ними как-то бороться? Делают ли они нас плохими людьми? Об этом мы поговорили с буддийскими ламами Тензином Зангпо и Цевангом Гьяцо Неги, а также буддийским профессором Кхенпо Карма Гьюрме.

Когда про нас говорят что-то плохое, мы как правило реагируем — вспышкой гнева, раздражения или как минимум разочарованием. Например, мне говорят, что я толстый, и я тут же злюсь, даже не начиная думать логически. Но заглянем правде в глаза: если я выгляжу толстым, чего же злиться на то, что кто-то говорит мне об этом? Это ведь правда. Вроде как злиться незачем, но мы обычно не оцениваем ситуацию аналитически, а сразу реагируем.

Гнев, раздражение — это защитные реакции. Но что и от чего вы защищаете? Если начать анализировать этот вопрос, мы понимаем: мы защищаете собственные взгляды, можно даже сказать, иллюзии относительно себя. Когда вы испытываете негативные эмоции, вы уже незащищены, вы уже безоружны. Зато если спокойствие делает вас неуязвимым, ведь у вас есть внутренняя уверенность, что вам ничто не угрожает, не мешает. Что бы ни было вокруг — оно вам не страшно. Если вас не беспокоит, кто и что говорит вам или о вас, если вы используете логику, то это просто не затронет вас и пойдет мимо, не навредив.

Что делать?

Учиться не интерпретировать услышанное или увиденное относительно себя в негативную сторону, а также упражняться в терпении. Это не значит, что мне сказали гадость, а я смолчал, смутился и проглотил обиду. Это значит, что я не отреагировал внутри себя, не стал беспокойнее, не огорчился. Мы продолжаем общение, я не кричу в ответ и не дерусь, я могу объяснить собеседнику его неправоту, опираясь на логику. При этом мои спокойствие и настроение останутся неизменными. Это мощная техника! Поставьте себя на место человека, который пытается вызвать ваше раздражение. Вы говорите колкость — собеседник не реагирует. Не то, чтобы он проглотил обиду — хуже. Вам кажется, что он вообще не обратил внимание на то, что вы сказали. Вы чувствуете, что это его не задело вообще. Вы подкололи его раз, подкололи второй. Не сработало. Вы сильно подумаете, делать ли это еще раз, потому что на все ваши усилия человек не реагирует.

👳 Лама Цеванг Гьяцо Неги: Раздражение — дело привычки

Гнев или раздражение считается в буддизме одной из трех причин, по которым мы перерождаемся в сансаре. Сами по себе гнев или раздражение не плохие и не хорошие — они уже существуют, они нужны для того, чтобы развить себя и познать природу ума. Негативными они становятся, когда мы принимаем их за себя и используем в виде реакции.

У раздражения есть много видимых и невидимых негативных для нас последствий — то, как мы используем раздражение, обычно вызывает проблемы со здоровьем и энергетическим балансом. Буддийские учителя часто говорят своим ученикам сохранять внимательность каждый миг жизни и наблюдать за состоянием своего ума. Это не значит постоянно быть скованным и бояться вообще что-то чувствовать. Напротив, вы расслаблены, вы просто наблюдаете, когда и при каких условиях возникает раздражение. Вы анализируете то, как оно протекает, анализируете, можете ли вы прекратить его испытывать. Раздражение и гнев — это как поток, как река. Если вы осознаны, вы сами принимаете решение, плыть ли по этой реке.

Что делать?

Раздражение — это привычка. Она сформировалась даже не в этой жизни — это следствие кармы прошлых воплощений, а значит, привычка сильно укоренилась. Но это всего лишь привычка, и ее можно изменить! Если у вас есть опыт отказа от какой-то вредной привычки, вы наверняка помните, что это вопрос внутренней дисциплины. Главное — не бросаться в эмоцию с головой, помнить, что у вас есть выбор — испытывать раздражение или нет.

Также важны медитация, йога и дыхательные упражнения. Чем больше вы занимаетесь медитацией, тем чаще видите свой ум спокойным. Так у вас появляется эталонное состояние, к которому вы будете подсознательно стремиться в повседневной жизни. Дыхательные практики и йога помогают гармонизировать энергию в теле, устранить какие-то застои и загрязнения, стабилизировать эмоциональный фон.

👳 Лама Тензин Зангпо: Сместите фокус на последствия

Гнев — это очень сильная эмоция. Он полностью поглощает нас, и мы попадаем под его власть. Это справедливо и для раздражения, хотя и не в такой мере. Вспомните: бывает, что-то вызывало ваше раздражение с самого утра, и вам кажется, что весь мир в этот день ополчился на вас. Вы переживаете одну вспышку раздражения за другой. Можно сказать, что это даже в чем-то приятно, как бывает приятно почесать зудящую заживающую рану. И мы цепляемся за это чувство.

Когда цепляние за гнев, раздражение заполняет человека, он вовлекается в действие этой эмоцией. Последствия вы можете увидеть в повседневной жизни: в силу гнева люди начинают войны, мстят своим врагам, предают друзей, обижают родных. Если вы в спокойном состоянии видите, как действует раздраженный человек, вы испытаете к нему сострадание. Вы понимаете, что он находится под воздействием эмоции и не владеет собой, как будто на него действует алкоголь.

Что делать?

Прежде всего нужно помнить о недостатках раздражения — когда оно возникает, вы можете оставить его при себе или высказать, но вредить оно будет нам в обоих случаях. Об этом важно помнить. Преодолеть раздражение можно только в том случае, если четко понимаешь, как сильно оно тебе вредит, видишь и можешь оценить этот урон. Исходя из этого, способы борьбы с раздражением и гневом должны быть подобраны каждым человеком лично исходя из понимания недостатков этой эмоции. Если люди действительно будут понимать вред раздражения и гнева, они не будут пытаться их скрывать — они будут всеми доступными им методами пытаться избегать этих эмоций.

Буддисты работают с раздражением и гневном точно так же, как и любые другие люди. Буддийские методы — это в первую очередь осознание того, что это за эмоции, что они нам несут, каковы их последствия. Благословений, которые можно получить извне и спастись от раздражения раз и навсегда, не бывает. Все может идти только от истинного понимания!

Очень важно помнить, что раздражение не делает вас плохим. Вам не надо чувствовать себя виноватым! Вина деструктивна. У нас есть какой-то идеализированный образ себя, и этот придуманный вы могли сделать то, что сделали, например, рассерженно прикрикнуть на невнимательного собеседника, ответить резче, чем того требовала ситуация, хлопнуть дверью. Мы просто не хотим расставаться со своей иллюзией об идеальном себе. А сожаление — это когда нам не нравится то, что мы сделали, мы жалеем, что поступили таким образом и мы ищем способы больше так не делать. Это прекрасно, ведь если человек не сожалеет о том, что он сделал, он ничего не будет менять.

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