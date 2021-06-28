Волшебной незримой нитью соединены те, кому предназначено встретиться

По дороге жизни

Мы приходим в этот мир не одинокими, хоть и кажется, что рождение – это начало, всё с чистого листа. Новые возможности, новые встречи, новые знания. Однако почему тогда взрослея, мы где-то в глубине души знаем, что в этом мире есть человек, который очень похож на нас, точнее не похож, а безмерно близок и с которым мы непременно встретимся. Он роднее родителей, ближе самых близких друзей и загадочнее самой Вселенной. Где-то там, за гранью понимания, есть он – предназначенный, единственный, истинный. И идем мы по дороге жизни с неотступным ощущением, что вот-вот и встретится он. Может быть за ближайшим поворотом, может на следующей неделе, а может при самых невероятных обстоятельствах. Все может быть. А тем временем, встречаются на пути другие люди — интересные, красивые, умные, притягательные. Гормоны играют, чувства бурлят, общество не против. Кажется, что это даже любовь. Почти настоящая.

Но проходит время, и с ним возвращается ощущение, что что-то не то. Тот маячок в груди, который тянет искать Его, настоящего, не исчез. Значит тот, кто рядом – не истинный. Манит дорога жизни дальше, куда-то в сумрак и неизвестность, куда-то, где возможно есть Он, тот Другой. И идет человек дальше. И новая встреча. И новый водоворот чувств. Но снова мимо…

И чем больший путь он проходит, тем меньше веры остается, что возможна встреча. И сомнения пробираются – а существует ли тот, кого я ищу?