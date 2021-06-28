Волшебной незримой нитью соединены те, кому предназначено встретиться

По дороге жизни
Мы приходим в этот мир не одинокими, хоть и кажется, что рождение – это начало, всё с чистого листа. Новые возможности, новые встречи, новые знания. Однако почему тогда взрослея, мы где-то в глубине души знаем, что в этом мире есть человек, который очень похож на нас, точнее не похож, а безмерно близок и с которым мы непременно встретимся. Он роднее родителей, ближе самых близких друзей и загадочнее самой Вселенной. Где-то там, за гранью понимания, есть он – предназначенный, единственный, истинный. И идем мы по дороге жизни с неотступным ощущением, что вот-вот и встретится он. Может быть за ближайшим поворотом, может на следующей неделе, а может при самых невероятных обстоятельствах. Все может быть. А тем временем, встречаются на пути другие люди — интересные, красивые, умные, притягательные. Гормоны играют, чувства бурлят, общество не против. Кажется, что это даже любовь. Почти настоящая.
Но проходит время, и с ним возвращается ощущение, что что-то не то. Тот маячок в груди, который тянет искать Его, настоящего, не исчез. Значит тот, кто рядом – не истинный. Манит дорога жизни дальше, куда-то в сумрак и неизвестность, куда-то, где возможно есть Он, тот Другой. И идет человек дальше. И новая встреча. И новый водоворот чувств. Но снова мимо…
И чем больший путь он проходит, тем меньше веры остается, что возможна встреча. И сомнения пробираются – а существует ли тот, кого я ищу?
Найти, отпустив
Знаете, именно тогда, когда отпускаются все попытки кого-то найти, когда полностью принимаешь тот факт, что Другого не существует, когда полностью отпускаешь и принимаешь данность вещей и свое одиночество в частности… Лишь тогда открываются невидимые лазейки Бытия. Лишь тогда та невидимая волшебная нить натягивается и беспрепятственно посылает сигналы тому, Другому. И события складываются, и чудеса случаются, и встречаются два одиночества, уже потерявшие всякую веру найтись.
Волшебной, невидимой нитью соединены те, чьи пути должны пересечься. Они найдут друг друга лишь тогда, когда познают суть свободы и одиночества, когда мудрость возьмет верх над глупостью, осознанность над невежеством, принятие над упрямством. Лишь тогда их сердца зазвучат в унисон, когда гордыня и эгоизм сложат свои полномочия, лишь тогда Души укажут тропу для воссоединения, когда готовность Любить искренне достигнет своего пика. А это возможно лишь познав альтернативу, познав то, что ни есть Любовь.
Готовность Любить
Они встретятся. Чистые, искренние, равные, готовые любить, готовые дарить, готовые стать еще лучше. Потому что двое – это уже не один. Вдвоем они сильнее. Приумноженные чувства, приумноженная мудрость и целая вечность дня экспериментов. Их встреча – это новые возможности, которые можно постичь только в паре. И мир будет им аплодировать, потому что такой союз всегда несет Свет и Знания для всех окружающих.
Ни расстояние, ни люди или сложные обстоятельства не смогут им помешать исполнить свою миссию. Они встретились – а значит, уже все свершилось. Все остальное только вопрос времени. Главное помнить, что истинная любовь – это не искра в костре жизни. Истинная любовь – это и есть костер. И в ее пламени сгорит все, что будет мешать им воссоединиться.
Волшебной невидимой нитью соединены те, кому предназначено встретиться. А нить эта и есть Истинная Любовь.