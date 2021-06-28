Близнецы и еще 3 знака Зодиака, у которых самые сильные ангелы-хранители

Близнецы

Близнецы ведут себя так, будто у них девять жизней. Они втягиваются в опасные авантюры, они рискуют и совершают странные поступки, совершенно не думая о последствиях. «И что?», – спросят остальные знаки зодиака. Да ничего – такое ощущение, что воздушным экстремалам благоволит Вселенная.

На самом деле всё просто – Близнецы в момент рождения обзавелись сильным покровителем, который отводит от них беду на протяжении всей жизни.

Девы