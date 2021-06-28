Близнецы и еще 3 знака Зодиака, у которых самые сильные ангелы-хранители

Близнецы
Близнецы ведут себя так, будто у них девять жизней. Они втягиваются в опасные авантюры, они рискуют и совершают странные поступки, совершенно не думая о последствиях. «И что?», – спросят остальные знаки зодиака. Да ничего – такое ощущение, что воздушным экстремалам благоволит Вселенная.
На самом деле всё просто – Близнецы в момент рождения обзавелись сильным покровителем, который отводит от них беду на протяжении всей жизни.
Девы
Со стороны кажется, что Девы сами хозяева своей судьбы. У них всё просчитано, распланировано и расписано на годы вперед. Но даже таких дисциплинированных людей подстерегает опасность. И в сложных ситуациях в игру вступают высшие силы.
Возможно, у Дев несколько ангелов-хранителей. Они шепчут подсказки, и подопечные Меркурия всегда поступают правильно. А если ошибаются, тут же интуитивно возвращаются на путь истинный.
Стрельцы
У огненных созданий вообще отсутствует инстинкт самосохранения – Стрельцы вечные искатели адреналина и не способны жить спокойно. Но вряд ли подопечные Юпитера были бы такими беззаботными, если бы не их ангел хранитель – рядом с невидимым помощником Стрельцам и море по колено, и горы по плечу.
Козероги
Козероги не считают себя везунчиками и привыкли всего добиваться сами. И иногда Козероги даже не догадываются о защитнике, который постоянно находится за спиной, оберегает от опасности и подсказывает верные решения. Подопечные Сатурна часто жалуются на судьбу, а ангел-хранитель лишь вздыхает – эх, какие недовольные подопечные ему достались, но работа есть работа.
Эта звездная четверка считается самой «защищенной» в зодиакальном круге. Но астрологи отмечают, что не нужно завидовать – возможно, Близнецов, Дев, Стрельцов и Козерогов подстерегает больше опасностей на жизненном пути, чем остальных знаков Зодиака. А их невидимые покровители лишь поддерживают баланс.