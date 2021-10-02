«Многие думают, что неудача — это работать дворником»: 10 настоящих признаков неудачи от Михаила Лабковского

Вам не кажется, что слово «достоинство» практически исчезло из употребления? Самооценка — вот что пришло на его место. И куча способов, как ее повысить.

Но вот в чем вопрос: бывает, что самооценка высокая, а достоинством даже и не пахнет. Не знаю, как этому качеству дать определение.

Ведь оно не привязано ни к социальному статусу, ни к размеру кошелька, ни к должности или иным регалиям. Но считывается безошибочно и мгновенно.