«Многие думают, что неудача — это работать дворником»: 10 настоящих признаков неудачи от Михаила Лабковского

Вам не кажется, что слово «достоинство» практически исчезло из употребления? Самооценка — вот что пришло на его место. И куча способов, как ее повысить.
Но вот в чем вопрос: бывает, что самооценка высокая, а достоинством даже и не пахнет. Не знаю, как этому качеству дать определение.
Ведь оно не привязано ни к социальному статусу, ни к размеру кошелька, ни к должности или иным регалиям. Но считывается безошибочно и мгновенно.
Это когда слова неторопливы и внятны, плечи расправлены, и есть какая-то своя правда. Внутренняя, но мощная, как свет прожектора на маяке.
И все внешние признаки становятся сразу неважными. И все ярлыки неудачника слетают, как поздней осенью с деревьев опадают листья.
Вот что о неудаче говорит психолог Михаил Лабковский:
«Многие думают, что неудача, это работать дворником или в 40 лет жить с мамой. Или в 45 быть одной без мужа и детей, окруженной кошками.
А ведь на самом деле неудача так не выглядит. Хотите я вам расскажу, что такое действительно неудача?»
- Это ни дня не прожить так, как вы хотите.
- Это работать на самой престижной работе, но ненавидеть её.
- Это выйти замуж за самого умного, перспективного и красивого, но ни капли его не любить.
- Это каждый день считать калории, чтобы носить чужое тело.
- Это всю жизнь мечтать написать роман, но слишком бояться продолжить начатое, написав хотя бы вторую главу.
- Это заниматься любовью не из страсти, а из чувства долга.
- Это жить с самым любящим, понимающим, добрым и заботливым, но мечтать о соседе.
- Это когда ребенок постоянно хочет играть, а вы, чтобы вас просто никто не трогал.
- Это мечтать позавтракать круассаном, листая журнал, но вместо этого впихивать в себя химическую кашу быстрого приготовления и садиться за руль.
- Это каждый день мечтать, чтобы всё поменялось, но ничего для этого не делать.
Вот что я называю неудачей».
А мне хотелось бы добавить, что неудача — это когда нет достоинства. Стержня, имея который человек не нарушает чужих границ, но и не дает нарушать свои. Четкого понимания своего мира.
По материалам: Молодость как личная реальность