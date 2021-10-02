Мир Ванахейм из Скандинавских мифов

Это мир, о котором почти ничего нельзя сказать. Когда он появился и откуда взялись его обитатели не известно, сами Ваны практически нигде не участвуют. Эта страна к западу от Митгарда и Асгарда, населенная добрыми, умными и очень богатыми духами.

Очередные географические аналогии приводят нас в центральную Америку, где жили племена индейцев, достаточно хорошо подходящих под это описание. Одно только золото Центральной Америки, которым веками бредят золотоискатели, доказывает богатство инков, майя и прочих. Достижения этих народов в науке и искусстве весьма велики. Вполне возможно, что викинги имели некие контакты с индейцами Центральной Америки, так как северяне оплыли чуть ли не весь мир. Во всяком случае, при начале колонизации этих мест аборигены ждали возвращения высоких людей с белыми волосами. Впрочем, «Сага об Инглингах» описывают Ванахейм как реальную страну, местоположение которой описывается как «С севера с гор, что за пределами заселенных мест, течет по Швеции река, называемая Танаквисль. Она впадает в Черное море. Местность у ее устья называлась тогда Страной Ванов, или Жилищем Ванов. Эта река разделяет трети света. Та, что к востоку, называется Азией, а та, что к западу, — Европой». Что это за река? Если Черное море — это то Черное Море, к которому все привыкли, то Жилище Ванов оказывается где-то в окрестности Киевской Руси. Интересно, что Сага об Инглингах пытается опустить Асгард на землю и ищет ему место к востоку от Танаквисля (чтобы Ванахейм остался западнее Асгарда). Эти попытки наводят на следующие мысли — когда походы и путешествия викингов открыли им мир, они в спешном порядке стали переделывать свою религию, пытаясь найти для Асов прообразы в виде реально живших людей, а для Ванахейма и Асгарда — реальные территории. Зачем им это понадобилось — непонятно.

Ванахейм.horde-viking.com

В Саге об Инглингах напрочь выкинуты Нифльхейм и Муспельхейм, о них даже не упоминается, зато говорится о пустынных территориях севера Швеции и о Великой Стране Черных Людей, которая безлюдна из-за зноя. Возможно, путешествия в Африку (а это, безусловно, она) развеяли мифы об огненных великанах, так же как и близкое знакомство с полярными областями — мифы о жителях Нифльхейма. Как бы то ни было, эти переделанные мифы уже далеко не так логичны и менее интересны для изучения. Далее все миры описываются без учета «осовремененных саг», исходя только из более старых.