Зоопарк на Земле. Инопланетяне наблюдают за нами

В 1950 итальянский физик Энрико Ферми задал вопрос коллегам в Лос-Аламосской национальной лаборатории: «Вы не задумывались над тем, где все?». Несколько секунд длилось неловкое молчание.
Хоть коллеги и сделали вид, будто не поняли о чём идёт речь, каждый задумался над его вопросом. Все понимали, Вселенная огромна. Всё указывало на то, что должна существовать внеземная цивилизация, причём не одна. По косвенным подсчётам, в одной только галактике Млечный Путь должно находиться минимум 4 миллиона цивилизаций.
Однако никаких доказательств о наличии внеземной жизни до сих пор не обнаружено. Неразрешимый вопрос превратился в парадокс Ферми.
Гипотеза Зоопарка
Много было гипотез, объясняющих парадокс Ферми, но самой известной считается гипотеза Зоопарка, высказанная радиоастрономом Джоном Боллом в 1973.
Джон утверждал, что существуют развитые внеземные цивилизации, которые просто не хотят вмешиваться в эволюцию человечества, исключая влияние на нашу историю. Либо инопланетяне наблюдают за землянами, удерживая в космическом зоопарке.
Подобно людям, которые смотрят на животных, помещённых в заповедник. Со временем, когда человечество достигнет определённого уровня развития, инопланетяне сами выйдут на контакт. Учёные придерживаются аналогичных взглядов по отношению к колонизации других планет.
Когда Илон Маск планировал отправить в ближайшем будущем на Марс простейшие растения и микроорганизмы, Международный астрономический союз поставил жёсткий запрет из-за нарушения экосистемы Марса вмешательством из вне. Марсоходы, перед посадкой на красную планету, проходят высокий уровень стерильности, чтобы не было занесено никаких бактерий.
Доводы гипотезы Зоопарка
Подобную гипотезу зоопарка выложил в записях русский основоположник космонавтики Константин Эдуардович Циолковский ещё в 1933. Он также считал, что придёт время и инопланетяне сами дадут о себе знать. Вероятно, Джон Болл взял идею у Циолковского.
За последние 100 лет человечество научилось посылать сигналы в межзвёздное пространство, отправлять космические аппараты в дальний космос. Чему тогда научится через 1000 лет? Возможно, овладеет технологией межзвёздной связи на принципах, превосходящих скорость света.
А если представить о внеземной цивилизации, которая существует на 100 миллионов лет дольше. Такой вид мог достигнуть предела совершенства.
Болл объясняет нежелание инопланетян выходить на контакт, приводя пример из земной жизни: «Я ещё могу представить общение с млекопитающими, помимо человека, и птицами на низком интеллектуальном уровне, но с устрицами никак. Возможно, пока что наш уровень соответствует устрицам для инопланетян».
Сторонником гипотезы Зоопарка являлся и Стивен Хокинг. Только он придерживался позиции не выдавать своё существование посланиями. Ведь возможна не только миролюбивая внеземная цивилизация, но и враждебно-агрессивная, стремящаяся к порабощению других.