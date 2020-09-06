Зоопарк на Земле. Инопланетяне наблюдают за нами

В 1950 итальянский физик Энрико Ферми задал вопрос коллегам в Лос-Аламосской национальной лаборатории: «Вы не задумывались над тем, где все?». Несколько секунд длилось неловкое молчание.

Хоть коллеги и сделали вид, будто не поняли о чём идёт речь, каждый задумался над его вопросом. Все понимали, Вселенная огромна. Всё указывало на то, что должна существовать внеземная цивилизация, причём не одна. По косвенным подсчётам, в одной только галактике Млечный Путь должно находиться минимум 4 миллиона цивилизаций.

Однако никаких доказательств о наличии внеземной жизни до сих пор не обнаружено. Неразрешимый вопрос превратился в парадокс Ферми.