3 вдохновляющих совета от Илона Маска, которые вы не услышите от других предпринимателей

Илон Маск является самым обсуждаемым предпринимателем современности. Все, что он делает, включая запуск электрокаров в космос, торговлю огнеметами в Twitter, прокладывание подземных тоннелей и прочие нестандартные капиталовложения, служит источником вдохновения для многих из нас.

Неудивительно, что его советы тоже являются нестандартными. Мы расскажем о 3 напутствиях от Илона Маска, которые вы не встретите на страницах мотивационных блогов, но которые наверняка вас встряхнут и перевернут ваши взгляды на жизнь.

Успешные бизнесмены не занимаются чтением мотивационных блогов днями напролет. У них есть вполне реальные трудности, нуждающиеся в не менее реальных жизненных решениях. Так, если им не хватает сотрудников, они нанимают рекрутинговые компании, оценивают стоимость всех предложений, внедряют новые решения, тестируют полученные результаты и учатся на собственном опыте.

Слова вдохновения – своего рода порция кофе для поднятия продуктивности, а не пища, благодаря которой их тело будет нормально работать на протяжении всего дня.

Да, короткая вдохновляющая цитата или видеоролик способны ненадолго их мотивировать, но эти люди определенно не просиживают часы за чтением книг по самопомощи. Если это о вас, значит вам стоит проанализировать, не впали ли вы в зависимость. Если вы новоиспеченный писатель, не уделяете ли вы чтению о том, как нужно писать, больше времени, чем самой писательской работе? Следите за своим поведением и не обманывайте себя.

Если в выполнении своего проекта вы полагаетесь лишь на внешнюю мотивацию, то стоит ей исчезнуть и ваш пыл угаснет вместе с ней. Вы должны отыскать в себе нечто такое, что будет заставлять вас двигаться дальше в трудные времена. Колебаний не избежать, а неудачи – необходимость.

«Если это для вас важно, но обстоятельства складываются не в вашу сторону, все равно попробуйте».

Окружающие советуют вам действовать осторожно, найти наставника, изучить рынок и убедиться в наличии спроса. Просто так принято делать. Это вовсе не плохой совет, но подобные слова говорят всем, и мы им безоговорочно следуем. Вот только если бы Илон Маск внимал подобным напутствиям, то не был бы собой.

Маск совершил революцию сразу в двух сферах, и ее масштабы оказались грандиозными. Tesla стала первой публичной автомобильной компанией в США после того, как в 1956 году это сделала Ford Motor Company. А когда предприниматель создал SpaceX, один из его друзей сделал для Маска подборку видео со взрывающимися ракетами и заставил посмотреть ее. Илон на своем примере показал, что если вам хочется большего, нужно идти на более серьезные риски.

Если вы искренне жаждете успеха, то должны заниматься тем, что вам нравится. Маск мог преуспеть в любой другой сфере промышленности, выбрав что-то гораздо менее сложное. Но он последовал за мечтой сделать мир лучше, предложив ему новые способы использования энергии и дав толчок развитию полетам в космос.

Вероятность успеха каждой из компаний Маска равнялась 10%, но это не повлияло на его выбор. Если вы ничем не рискуете, то ничего не достигнете. Вознаграждение всегда равно степени риска. И если что-то правда имеет для вас значение, добивайтесь этого, несмотря ни на что.

«Действуйте, исходя из предположения, что вы ошибаетесь. Ваша цель – допускать меньше ошибок».

Все мы боимся критики, ведь она указывает на то, что мы в чем-то неправы. Нас воспитывали избегать ошибок, но Илон Маск, напротив, сам их ищет. Критика показывает, как вы можете стать лучше и чему вам нужно еще научиться. Но вы ничему не учитесь, если отовсюду сыплется одна похвала. Как отмечается в фильме «Одержимость», нет более разрушительных слов, чем «хорошая работа». Они приводят к появлению чувства удовлетворения и, следовательно, к самодовольству.

Да, большинство людей не такие, как Илон Маск, и не могут работать так же усердно, как он. Довольствоваться своим текущим положением – это нормально. В то же время жажда развития вовсе не говорит о том, что вам нужно быть всем недовольным. Вы сами выбираете, как далеко вы хотите продвинуться.

В мире, где крупные корпорации стараются создать видимость благополучия, Маск использует совершенно другой метод. Он делает вид, что у него все плохо и что ему хочется исправить положение. Такой принцип открывает двери для неудач и одновременно впускает внутрь возможности для улучшения. А как вы относитесь к своим ошибкам и недостаткам?

Каждому из нас хотелось бы оказаться на месте Маска. Но не каждый захочет трудиться по 100 и больше часов в неделю. Можно найти для себя золотую середину. Найдите свое «зачем» и пускай оно вас вдохновляет.

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