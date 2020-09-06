Странные сигнатуры резонансов Шумана. Глюк Матрицы или нужно ждать М9.0?

С развитием глобального интернета в сети появилось невероятное множество разного рода сервисов и датчиков, которые иногда показывают полезные вещи, а иногда непонятно что . Последние сервисы особенно популярны у народа и одним из таких мест сетевого паломничества стали резонансы Шумана, которые 2 сентября 2020 года показывают следующее:

Что это такое не знает никто, но мы такого сроду еще не видели. Другие их графики показывают чудесную ровную линию, поэтому речь может идти просто о поломке: