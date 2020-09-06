Странные сигнатуры резонансов Шумана. Глюк Матрицы или нужно ждать М9.0?

С развитием глобального интернета в сети появилось невероятное множество разного рода сервисов и датчиков, которые иногда показывают полезные вещи, а иногда непонятно что . Последние сервисы особенно популярны у народа и одним из таких мест сетевого паломничества стали резонансы Шумана, которые 2 сентября 2020 года показывают следующее:
Что это такое не знает никто, но мы такого сроду еще не видели. Другие их графики показывают чудесную ровную линию, поэтому речь может идти просто о поломке:
В качестве альтернативного мнения высказывается так же идея, что речь идет о начале перезагрузке Матрицы, в ходе которого вместо привычного зеленого кода телевизоры в голове будут показывать как-то так:
Тем не менее, если не принимать во внимание столь радикальные версии, нельзя не обратить внимание, что за последние 48 часов в мире произошло порядка 50-ти землетрясений магнитудой около пяти баллов или более. При этом распределение сейсмических событий неожиданно странное: долбит по краям больших литосферных плит.
На скрине USGS показаны М 4.5+ за неделю, за два дня выборку сделать нельзя, но все равно динамика очевидна: 97 за неделю, из них 45 в период 18:00 31 августа – 18:00 2 сентября. При этом, как мы уже заметили выше – основная масса событий приходится на края больших плит, что ненормально – обычно чаще трясет мелкие.
Так же интересные вещи показывает сводный сейсмограф USGS:
Какого-то общего глобально-тотального почернения сейсмограмм нет, но тенденция есть. При этом чего-то особо сильного в последние 12 часов не было и отголоски Чили должны были уже нивелироваться. Поэтому, зная что резонансы Шумана и большие землетрясения как-то связаны, а там сейчас какие-то глюковые сигнатуры, так же принимая во внимание вал М5.0 и какие-то “колокола” в мантии можно думать, что где-то намечается нечто большое и грозное уровня М8.0 или больше, так что следим за развитием событий.