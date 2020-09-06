Миллиардеру Уоррену Баффетту – 90: пять мудрых советов от легендарного инвестора

30 августа генеральному директору компании Berkshire Hathaway, миллиардеру Уоррену Баффетту исполнилось 90 лет. Но он и не думает сбавлять обороты. И в этой статье мы собрали 5 его лучших инвестиционных и жизненных советов.

Если вы планируете инвестировать в акции, не стоит делать свой выбор, исходя из нынешнего положения успешных компаний. Вместо этого проанализируйте, какие предприятия сумеют сохранить власть в будущем.

В своем интервью в 2018 году Баффетт сказал: «Никто не покупает фермы, основываясь на предположении о том, будет ли дождливым следующий год. Фермы покупают потому, что это может оказаться прибыльным вложением через 10-20 лет».

Баффетт оценивает инвестиционную привлекательность с точки зрения своей веры в то или иное дело. В 1972 году он вместе с партнером по бизнесу Чарли Мангером приобрел компанию See’s Candies, а в 1988 вложил свыше 1 миллиарда долларов в ценные бумаги Coca-Cola. Оба вложения оказались прибыльными инвестиционными проектами, проценты с которых он получает до сих пор.

В 1996 году Баффетт написал послание акционерам, в котором говорилось: «В вашем портфолио должны быть компании, чья суммарная прибыль и рыночная стоимость с годами только растут. А если вы не готовы владеть акциями 10 лет, то не стоит их покупать даже на 10 минут».

2. Придерживайтесь курса.

Давление со стороны рынка может быть весьма стрессовым, но главное не паниковать и не отказываться от своих вложений, основываясь на последней информации. По словам Баффетта, рынок всегда остается нестабильным, и лучшее, что может предпринять инвестор, независимо от своего опыта, это держать себя в руках.

В письме акционерам в 2018 году миллиардер написал: «Хотя рынки, как правило, поддаются законам логики, порой на них происходят безумные вещи».

Просто придерживайтесь намеченного курса и верьте в то, что вы инвестировали в компании, которые пройдут проверку временем. Инвесторам нужна «не только способность игнорировать страхи и настроения в обществе, но и умение сосредоточиться на фундаментальных простых вещах. Не менее важна и готовность на протяжении многих лет отказываться рисовать себе воображаемое будущее, а порой даже выглядеть глупым».

«Другими словами, не следите за рынком слишком пристально», – вот что ответил Баффетт CNBC в 2016 году на вопрос о рыночных колебаниях того времени.

3. Найдите себе подходящую пару.

Баффетт сколотил состояние с помощью взвешенного инвестирования, но самые важные решения в его жизни связаны отнюдь не с деньгами. Самое важное решение в жизни любого человека это то, с кем он собирается связать свою жизнь.

Во время разговора с Биллом Гейтсом в 2017 году миллиардер сказал: «Вам хочется быть рядом с такими же людьми, как и вы сами, чтобы вы могли двигаться в правильном направлении. И наиболее важный человек в данном аспекте это, безусловно, ваш супруг/супруга. Важность такого выбора сложно переоценить».

Баффетт женился на своей давнишней подруге Астрид Менкс в 2006 году, после того, как в 2004 году скончалась его первая жена, с которой он прожил вместе больше 30 лет.

Этот совет инвестор дает уже многие годы. В 2009 году на ежегодном собрании Berkshire Hathaway он сказал: «Найдите себе подходящую пару. Я серьезно. Это сильно изменит вашу жизнь, ваши устремления и все остальное».

4. Инвестируйте в себя.

«Безусловно, лучше всего инвестировать в себя», – эти слова Баффетт в 2019 году сказал главному редактору Yahoo Finance Энди Зерверу.

В 2018 году миллиардер опубликовал в Facebook видео, на котором он говорит, что для начала необходимо научиться нормально общаться – как вживую, так и в письменном виде. Оттачивание данного навыка способно повысить ценность человека как минимум на 50%.

Также следует хорошо заботиться о своем теле и разуме, особенно в молодости. Так, Баффетт утверждает: «Если бы я дал вам автомобиль, и это была бы единственная машина до конца ваших дней, то ваша забота о ней доходила бы до фанатизма. Вы бы тут же чинили любую поломку, читали бы инструкцию, оборудовали бы гараж и сами занимались бы ремонтом. Точно так же в этом мире у вас есть лишь одно тело и один разум. Нельзя начинать заботиться о них, когда вам стукнет 50. К тому времени вы уже можете их полностью загубить».

5. Не забывайте, что деньги это еще не все.

Баффетт неизменно занимает место одного из самых богатых людей в мире, но сам он не использует богатство в качестве меры успешности человека. Для него успех заключается в присутствии рядом близких людей, которые его любят.

Выступая в 2008 году перед студентами MBA, Баффетт сказал: «Если вы попробуете подарить любовь кому-либо, то в ответ получите в два раза больше. А если будете за нее цепляться, то она просто исчезнет. Это уникальная ситуация, когда два человека отдают свою любовь, а она возвращается к ним стократ».

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