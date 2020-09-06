Все мормоны собираются в Юте. Астероид? Нибиру? Атомная война?

На форуме GLP один из жителей славного штата Юта оставил сообщение, исходя из которого, похоже, наступают реальные “бункерные времена”. Цитата:

В наш небольшой сельский округ в Центральной Юте началось нашествие самолетов. Прилетают частные джеты, садятся днем и ночью, причем в таком количестве, что аэропорт не справляется с нагрузкой и они подолгу кружат над взлеткой, ожидая очереди на посадку. Потом их паркуют на стоянке для пожарных вертолетов. Я такого здесь отродясь не видел.

В Центральной Юте в последнее время происходит много странных вещей. На прошлой неделе я уже делал пост, что в округе появилось много новых номерных знаков, везде шатаются незнакомые люди. А сейчас пошли самолеты, причем рейсы большей частью с востока – я не видел реактивов, которые приходили с Запада, с Севера или с Юга.

В прошлую пятницу мы поехали на пикник в национальный парк Брайс-Каньон. За неделю до Дня труда там должно было быть сумасшедшее движение, поэтому я хотел посмотреть, сколько приедет чужих автомобилей и их каких штатов. Но парк словно вымер, как будто мы пришли туда в январе. Один из моих клиентов, живущий в этом районе, сказал мне, что Брайс-Каньон закрыт – он слышал это в новостях.

Еще разговаривал с нашей дамой-почтальоном. Она говорит, что за этот месяц в нашей дыре поселилось 16 новых семей из Калифорнии, на прошлой неделе приехали двое из Колорадо. В общем, что-то происходит, но никто из наших не знает что.

Человек, сделавший это сообщение проживает в районе заброшенного шахтерского городка Хайавата, ближайший аэропорт там Huntington Municipal Airport

Каких-то шахт с баллистическими ракетами, которые передали частным владельцам для обустройства бункеров там нет, а уж бункеров, которые покупают владельцы частных реактивов там нет точно – иначе местные люди бы про такое знали.

Каких-то мероприятий, на которые могли бы слететься миллионеры там тоже нет – островок педофилов Эпштейна несколько далеко и совсем в другой стороне. К тому же джеты прибыли просто последними – до этого приехали люди в автомобилях. Поэтому всех мучит вопрос: ЧТО ЭТО?!

По общему мнению речь идет о каком-то мероприятии у мормонов, поскольку Юта – это их территория. Однако мероприятие, судя по всему, долгое, если люди собираются за недели, приезжают семьями, снимают или даже покупают жилье. Причем, скорее всего процесс идет по всему штату, просто в этой Хайавате люди даже знают клички бродячих собак и нового человека вычислят за версту, а там где плотность заселения побольше на гостей особо не обратили внимание.

Кроме того, аэропорт 69V весьма специфический и используется больше федералами для каких-то служб, пассажирских рейсов там немного и летают, в основном, на среднемагистральных кукурузниках. Местность в котловине, поэтому, если в аэропорту появится реактив – его тут же увидят и услышат все.

В общем, после выяснения всех этих моментов вопрос свелся к следующему: что могло заставить мормонов совершать алию в Юту, то есть поближе к единоверцам?

Мормоны – религиозная община очень специфическая: их адепты не стоят перед универмагами, не хватают людей за рукав, чтобы всучить какую-то прокламацию с картинками счастливых праведников, водящих хороводы в райских кустах. То есть ребята замкнуты на себя и не сильно вербуют новых членов.

Аналогичный подход у мормонов и к пророчествам. Так, если христианский пастор той или иной конфессии что-то узрит – он тут же бежит на YouTube и начинает там вещать, что ему было передано. Мормоны никуда никогда не бегут и сообщают информацию только своим.

Исходя из вышеизложенного нужно думать, что какой-то их крутой и заслуженный пророк получил из космоса сообщение, что надвигается БП или даже очень большой БП, поэтому ребята оставили все дела и собрались занимать вагоны в рай. Других вариантов такой массовой миграции нет.

Единственное, что непонятно – это природа намечающейся катастрофы. То есть будет это Нибиру, астероид, какая-то чума или атомная война? Возможно, у кого-то из наших читателей есть знакомые мормоны и они его просветят. Но спрашивать нужно срочно, поскольку предсказанный мормонам звездец определенно скоро, так что следим за развитием событий.

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