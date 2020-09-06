Возле Солнца каждый день появляются всё новые аномалии

Несколько дней назад, то есть в конце августа 2020 года, в Техасе была сделана серия очень неоднозначных фотографий заката:

Таким образом справа от Солнца легко распознается блик объектива, которые часто пытаются выдать за Нибиру. Но “блик” слева от Солнца отражается в воде, причем отражается не только в воде по линии наблюдения, но и в воде по линии наблюдения Солнца. Ну и теперь все, естественно, ломают голову на предмет “а что это?”.

Одним из самых убедительных аргументов оппонентов нибирологов долгое время было замечание скептиков, что, мол, если NASA врет, то почему молчат астрономы-любители? И лет пять назад это действительно так и было – любители как-то не сильно рассматривали Солнце, или рассматривали, но не делились своими открытиями. Тем не менее, сейчас ситуация изменилась и за Солнцем посматривают многие независимые астрономы, используя или собственные большие и навороченные телескопы, или спутники NASA, которые публикуют свои снимки в сети, или и то, и другое.

Например, Planet X News в своем последнем ролике демонстрируют фото спутников STEREO от 31-го августа (кстати, 27 августа они видели там то же самое):

Другой профессионал-любитель, Брюс Шварц, он же “Брюс, который видит всё”, в своем ролике за 2-е сентября демонстрирует целый набор “артефактов”, которые он нашел возле Солнца, разглядывая его в 14-ти дюймовую трубу:

Еще один астроном-любитель на своем канале Terry’s Theories 29 августа сообщает о наблюдении возле Солнца чего-то похожего на астероид, но только астероид размером с Луну:

И таких наблюдений из района Солнца сегодня очень много. Кто-то видит там какие-то огромные сферы, кто-то объекты другой формы, но размером поменьше. Причем, иногда такие “летающие кубы” наблюдают и на Земле:

А тем временем на самой Земле с одной стороны все правительства делают вид, что никаких “марсиан” и никакой “Нибиру” нет, с другой – повсеместно идет синхронная всемирная борьба с какой-то “пандемией”. При это “марсиан” и “Нибиру” все видят, а “пандемию” в упор не видит никто.

Всё это очень странно и сильно напоминает времена Конца Света, перед которыми, как говорят пророчества, мир встанет с ног на голову, после чего произойдет как бы “перезагрузка”. Поэтому единственное, что сейчас интересует эсхатологов – это ответ на вопрос “когда нажмут кнопку?”. То есть когда привычная система мироустройства вообще разлетится к едрене фене и мир будут как бы перезапускать?

Пока, судя про вангованиям американских инсайдеров и планов по одарению граждан чудо-вакцинами, начало “перезагрузки” намечено как раз на сентябрь, так что следим за развитием событий.

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