Знаки Зодиака, между которыми возникает самая настоящая любовная химия

Притяжение, вызывающее дрожь в коленках и трепет в груди… Между некоторыми знаками Зодиака существует особенная и незабываемая химия.

Качества, которые Овны проявляют в постели: спонтанность, доминирование, страсть, стремительность.

Женщина

Она наслаждается каждым действием и берет на себя инициативу, не задумываясь. Любит доминировать над партнером. Ей нравится пламенная страсть, она любит экспериментировать.

Мужчина

Выносливый в постели, но длительные прелюдии ему неинтересны. Его манит запретный плод. Для того, чтобы удержать его, вам придется как следует потрудиться в постели.

Идеальные партнеры: Лев, Стрелец, Водолей.

Телец

Качества, которые Тельцы проявляют в постели: чувственность, выносливость, однообразие.

Женщина

Ей нравятся продолжительные прелюдии. Всегда восхитительная, свободная и страстная. Она знает, как пробудить воображение партнера, и со временем развивает свои навыки практически до совершенства. Она как вино, раскрывается со временем.

Мужчина

Ему нравятся классические позы, но и ублажать партнершу он тоже умеет. Он дарит вам удовольствие и чувство безопасности.

Идеальные партнеры: Скорпион, Козерог, Рыбы.

Близнецы

Качества, которое Близнецы проявляют в постели: энергичность, любопытство, желание новизны.

Женщина

Всегда привлекательная и волшебная. Ей не нравится чувствовать себя ограниченной партнером. Она любит флиртовать и заводить новые знакомства. Ей удается сохранить юношеский задор, всегда готова к экспериментам. Таких женщин мужчины не забывают.

Мужчина

Его главные преимущества: чувство юмора и харизма. Поначалу, как правило, не ищет серьезных отношений; он не готов слишком сильно привязываться. Любит доминировать.

Идеальные партнеры: Лев, Весы, Водолей.

Рак

Качества, которые Раки проявляют в постели: эмоциональность, чувственность.

Женщина

Она застенчива. Партнер должен завоевать ее доверие. Она нежна и любит поцелуи. Она не любит навязчивых мужчин.

Мужчина

Он сентиментален, и ему нравится ублажать свою партнершу.

Идеальные партнеры: Телец, Дева, Рыбы.

Лев

Качества, которые Львы проявляют в постели: самолюбование, доминирование, высокомерие.

Женщина

Ей нравится чувствовать уважение с его стороны. Она ждет, что мужчина будет ухаживать за ней, восхищаться, обожать и уделять ей внимание. Она жаждет страсти, королевского обращения, энергии и удовольствия. Она любит заниматься любовью перед зеркалом и восхищаться телом и навыками своего партнера. Ей нравится быть главной и задавать темп.

Мужчина

Его легко завоевать с помощью лести. Он любит доминировать. Его возбуждает, когда женщина в постели полностью подчиняется ему.

Идеальные партнеры: Весы, Стрелец, Водолей.

Дева

Качества, которые Девы проявляют в постели: расслабленность, таинственность.

Женщина

Она не навязчива, но опытна. Она не любит назойливых мужчин. В первую очередь партнер должен завоевать ее доверие. Она может полностью расслабиться лишь в той обстановке, где все аккуратно и чисто.

Мужчина

Нежный и внимательный. Он не любит пошлости.

Идеальные партнеры: Телец, Скорпион, Козерог.

Весы

Качества, которые Весы проявляют в постели: страсть, искренность, открытость.

Женщина

Ей не нравятся агрессивные мужчины; она любит долгие прелюдии и переживает сам акт очень театрально.

Мужчина

Он любит побеждать. Его привлекают утонченные женщины.

Идеальные партнеры: Близнецы, Стрелец, Водолей.

Скорпион

Качества, которые Скорпионы проявляют в постели: доминирование, страсть, высокомерие.

Женщина

Она энергична, следует инстинкту тела и очаровывает мужчин одной улыбкой. Она может казаться сдержанной, утонченной, но в постели у нее нет предрассудков и ограничений.

Мужчина

Он непредсказуем и в жизни, и в постели. Ревнивый и извращенный. Он с трудом контролирует любовную энергию, ему нужна сильная женщина, полная неожиданностей.

Идеальные партнеры: Телец, Козерог, Рыбы.

Стрелец

Качества, которые Стрельцы проявляют в постели: искренность, открытость и изобретательность.

Женщина

Она любит захватывающие приключения. Она не против заняться любовью на открытом воздухе, на природе.

Мужчина

Он демонстрирует прямоту, когда дело касается его желаний. Ценит личную свободу. Он знает, что такое любовные игры.

Идеальные партнеры: Овен, Лев, Водолей.

Козерог

Качества, которые Козероги проявляют в постели: любознательность, целеустремленность.

Женщина

Иногда она бывает слишком холодной. Ей нравится заниматься любовью, поэтому она ищет выносливого мужчину.

Мужчина

Он идеальный партнер для длительных отношений, он верен и дает чувство безопасности. Ему нравятся интересные женщины.

Идеальные партнеры: Телец, Дева, Скорпион.

Водолей

Качества, которые Водолеи проявляют в постели: новаторство, любознательность.

Женщина

Она открытая и креативная. Она любит исследовать. Она не любит табу, но у нее есть фетиши.

Мужчина

Ему нравится покорять женщин. Его привлекают различные эксперименты в постели.

Идеальные партнеры: Овен, Близнецы, Весы.

Рыбы

Качества, которые Рыбы проявляют в постели: эмоциональность, интуиция.

Женщина

Она эмоциональна и романтична. Она мечтает о вечной любви и прекрасном принце. Ей нравится не доминировать, а угождать своему партнеру.

Мужчина

Эмоциональный, но и страстный, когда это необходимо. Он любит перемены, соблазны и длительные отношения. Он часто влюбляется.

Идеальные партнеры: Рак, Скорпион, Козерог.

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