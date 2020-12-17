Силурианская гипотеза или технологическая цивилизация в далеком прошлом

Если бы на Земле существовала другая технологически развитая разумная цивилизация, все прямые доказательства исчезли бы за десятки миллионов лет. Новая силурианская гипотеза рассматривает возможность появления другой технологически развитой цивилизации в далеком прошлом планеты.

Континенты изменились, морское дно было обновлено, но следы сохранились в древних геологических формациях. Хотя пока нет никаких доказательств, профессор Адам Франк, профессор Рочестерского университета, и его коллега из НАСА Гэвин Шмидт предлагают внимательнее рассмотреть эту гипотезу.

Свою гипотезу исследователи назвали в честь силурианцев — разумных рептилий из британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто», которые по сюжету являлись первыми развитыми существами на Земле.

В статье, опубликованной в Международном журнале астробиологии, ученые провели странный мысленный эксперимент. Фактически, парадокс отсутствия каких-либо доказательств другой разумной цивилизации во вселенной может быть объяснен по разным причинам. Жизнь на планете просто не может возникнуть, не может развиться в сложные формы, не может достичь уровня существования разумных существ — и если бы это произошло, цивилизация просто не могла бы существовать достаточно долго, и катастрофа явилась бы в результате глобальной ядерной войны, климата или других факторов. В конце концов, нашей собственной техногенной культуре уже сотни лет, но ничто не гарантирует, что она проживет хотя бы столько же времени.

В этом контексте Фрэнк и Шмидт поднимают вопрос о том, какие следы человечество может оставить в геологических масштабах времени — в десятки и сотни миллионов лет. «Мы с Гэвином не обнаружили никаких следов других промышленно развитых цивилизаций», — сказал Адам Франк. Его силурийская гипотеза, названная в честь мифической древней страны, оказалась чрезвычайно поучительным мысленным экспериментом.

Сегодня мы вступили в эпоху, которую многие эксперты уверенно называют «антропоценом» — время, когда деятельность человека оказывает значительное влияние на всю планету, меняя ее литосферу, атмосферу и океан. Эта эпоха характеризуется массовым использованием ископаемого топлива и ядерной энергии. Авторы выделяют другие аспекты, следы которых могут проявиться через неопределенный срок: глобальное потепление и широкое использование удобрений, эрозия в результате сельскохозяйственной деятельности и накопление пластиковых отходов.
Независимо от этого ученые обращают внимание на период максимума тепла палеоцена-эоцена, который наступил вскоре после вымирания нелетающих динозавров. «Скоро» — в соответствии с геологическими стандартами: это события с интервалом около пяти миллионов лет. За это время цивилизация на Земле могла (теоретически) развиваться и погибать. Аномальное повышение температуры в эту эпоху, в принципе, может быть результатом деятельности развитой цивилизации, следы которой были уничтожены в течение следующих десяти миллионов лет. И хотя до сих пор нет доказательств этого, силурианская гипотеза дает нам новый шансы найти разумных существ на других планетах — и показывает хрупкость нашего собственного мира.

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