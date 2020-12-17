Силурианская гипотеза или технологическая цивилизация в далеком прошлом

Если бы на Земле существовала другая технологически развитая разумная цивилизация, все прямые доказательства исчезли бы за десятки миллионов лет. Новая силурианская гипотеза рассматривает возможность появления другой технологически развитой цивилизации в далеком прошлом планеты.

Континенты изменились, морское дно было обновлено, но следы сохранились в древних геологических формациях. Хотя пока нет никаких доказательств, профессор Адам Франк, профессор Рочестерского университета, и его коллега из НАСА Гэвин Шмидт предлагают внимательнее рассмотреть эту гипотезу.

Свою гипотезу исследователи назвали в честь силурианцев — разумных рептилий из британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто», которые по сюжету являлись первыми развитыми существами на Земле.