Обнаружено предсказание Нострадамуса о третьей мировой войне

Исследователи обнаружили в катренах Нострадамуса упоминание о развязывании странами третьей мировой войны. Средневековый предсказатель описывал грядущие события, которые приведут к началу масштабного военного конфликта между странами.

Ученые изучили очередной катрен, написанный средневековым прорицателем и обнаружили строки, которые предположительно указывают на начало глобальных событий. Так, например, они обнаружили в пророчестве Нострадамуса указание на то, что инициатором третьей мировой войны станет некий «восточный король», узурпирующий власть в Европе. Причем Нострадамус в своих пророчествах дважды упоминает эти события, однако как обычно не указывает конкретных сроков.

Нострадамус в катренах раскрывает важную цепочку событий, которая берет свое начало в момент, когда на Земле произойдет катаклизм, спровоцированный приблизившимся к Земле космическим телом. Когда это произойдет, вся Европа будет захвачена китайско-восточной армией.