Возможно, вы избранный? 7 основных качеств воинов духа

Воины духа – это души, избранные самой Вселенной для того, чтобы помочь пробуждению каждого человека на Земле. Далеко не все ныне живущие люди способны пробудиться самостоятельно, для этого нам и нужны воины духа. Их поступки и само их присутствие помогает нам вырваться из ловушек повседневной жизни.

Возможно, вы тоже из числа избранных?

У каждого из нас есть свое предназначение, которое мы обретаем еще до рождения и некоторым из нас предназначено сыграть важную роль в пробуждении человечества. И если уж так случилось, нам предстоит пройти до самого конца по этому нелегкому пути – пути, полному жертв и испытаний.

Но знайте, если это так, то наша душа сама взяла на себя это бремя – зная, что мы способны его вынести. Да, с одной стороны, придется многое испытать для того, чтобы вспомнить о нашем долге и предназначение, и некоторые из этих испытаний вполне могли бы сломить более слабых духом. Но с другой стороны, знание о том, что нам предстоит сыграть важную роль в переходе мира на новую ступень развития, невероятно окрыляет.

Смысл жизни воинов духа в том, чтобы искать пути достижения полного и всеобщего просветления. Именно они оказываются в первых рядах тех, кто отстаивает права человека по всему миру, и порою даже жертвуют ради этого собственными жизнями.

Именно они постоянно сражаются за свободу слова, гражданские права, право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, или, к примеру, пытаются направить к добру и свету умы близких или даже незнакомых людей. При жизни над ними часто смеются и считают «белыми воронами» в общей черной стае, но именно они впоследствии входят в историю, как воистину великие и мудрые учителя и наставники.

И если у вас есть 5 или больше таких качеств, скорее всего, вы принадлежите к их числу.

Итак, вот 7 признаков того, кто является одним из воинов духа:

1. Они любят истину и стремятся к ней.

А если истина им пока неизвестна, они готовы на что угодно, чтобы докопаться до нее. Воины духа всегда предельно честны. Они знают, что порою их бескомпромиссная правда причиняет боль другим людям, но верят в то, что это боль необходима для нашего роста и развития.

Им ведомо, что истина – это невероятно сильное оружие, способное сметать преграды и побеждать чудовищ, и они гордо несут ее через всю свою жизнь!

2. Истинные воины духа никогда не сдаются, какие бы препятствия ни вставали на их пути.

Воин духа всегда наполнен кипучей, страстной энергией, и потому он никогда не останавливается на пути к собственной цели, стараясь при этом еще и быть примером для всех окружающих. Его дух не способна сокрушить ни травма, ни инвалидность, ни банкротство, и болезненное расставание.

Он непременно справится с последствием любой личной катастрофы, и делая это, вселит надежду в сердца всех, кто это увидит.

3. Воин духа никогда не идет на поводу у общественного мнения, он следует собственному сердцу.

Так как их душа и сознание находятся в непосредственном контакте со Вселенной, они обладают невероятно сильной интуицией, и определенно верят своим инстинктам! Они знают, что если им что-то кажется, то, скорее всего, так оно и есть, так как вселенская энергия не лжет.

Даже если их враг попытается втереться в доверие под личиной друга, у него это не получится. Они знают, что сердце никогда не ошибается – а значит, не лгут и его послания.

4. Избранные судьбой воины духа живут и дышат любовью.

Любовь является основой личности любого воина света. Они знают, что любовь является ключом к истинной мудрости и универсальным вселенским языком. Внезапная улыбка, объятья или даже дружеское рукопожатие могут быть невероятно сильным оружием против тьмы.

5. Воин духа укрощает свои внутренние страхи.

Прожить всю жизнь совершенно без страха невозможно, и потому, увы, боятся даже воины духа. Но это не значит, что они не стараются всеми силами укротить эти тени и помешать им встать на пути к избранной цели.

Воин духа всегда готов заглянуть туда, куда боятся заглянуть все остальные, и пройти дальше, чем они отваживаются.

6. Воин духа готов начинать снова и снова, если понадобится.

Воины духа подобны фениксу. На своем жизненном пути они могут сгореть практически дотла, и все же это их не уничтожит. Жизненные обстоятельства могут пытаться раздавить их, словно букашку, снова и снова, но они знают, пока они живы, еще не все потеряно.

7. Воин духа сам выбирает свои битвы.

Вокруг нас множество несправедливостей, но мы при всем желании не можем исправить их все сразу. Именно поэтому терпение является одной из главной добродетелей. Воин духа ни за что не станет зря тратить свою энергию, ведь он знает, что энергию нужно направлять на мудрые дела и поступки. Так что воин духа всегда дожидается подходящего времени прежде, чем действовать.

Воин духа должен быть мудрым, светлым и относиться к себе с максимальной любовью и уважение. Его целью является изменение мира к лучшему, и для этого его нужно быть в наилучшей форме.

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