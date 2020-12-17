«6 дней во тьме»: астрономы прогнозируют сильнейшую за 300 лет магнитную бурю

Ученые встревожили Сеть своим прогнозом: 16 декабря вся Земля может погрузиться во тьму и продлится это состояние целых 6 дней, то есть до 22 декабря. (esoreiter.ru)

По словам исследователей, мощные вспышки на Солнце спровоцируют сильнейшую за последние триста лет магнитную бурю. Причем ее влияние ощутят все жители Земли. Произойдут перебои с электричеством, интернетом, у людей начнутся головные боли и в целом будет плохое самочувствие. В небе будут наблюдаться различные сияния и огни.

Впрочем, по мнению большинства ученых, такой катастрофический сценарий слишком преувеличен. Вполне возможно, что будут происходить некоторые перебои с электроникой, связью и ухудшения самочувствия чувствительных к магнитным бурям людей, однако полного блэкаута нашей планете не грозит.