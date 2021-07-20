«Жуткий призрак»: как на самом деле выглядит Wi-Fi

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как выглядят электромагнитные поля, которые окружают нас повсеместно? Или, например, как выглядит Wi-Fi, используемый мобильными приложениями и прочими гаджетами?
С помощью фотографии, полученной при длинной выдержке и специального приложения Луис Эрнан из «DIGITAL ETHERAL» делает видимым окружающий нас невидимый мир беспроводных сетей.
Полученные изображения магнитных полей выглядят несколько жутковато, но в то же время очень красиво.
Луис Эрнан продемонстрировал, как на самом деле выглядит сигнал Wi-Fi. Используя приложение для Android и фотографию с длительной выдержкой, эксперт показал, как происходит распределение сигналов Wi-Fi в пространстве.
Посмотрите, как выглядит магнитное поле Wi-Fi в тот момент, когда вы пользуетесь Интернетом. Оказывается, сколько всего интересного не видит человеческий глаз.
Фото из открытых источников / Изображение от Digital Etheral
Данные изображения получаются в результате описания пространства с помощью устройства Кирлиана, преобразующего силу сигнала в светлый цвет. Например, красный цвет — высокая интенсивность, синий – низкая. В сочетании с фотографией таким образом можно фиксировать меняющиеся свойства беспроводных сетей.
Фото из открытых источников / Изображение от Digital Etheral
Более 3-х миллиардов человек ежедневно пользуются Интернетом и это число непрерывно растет. Ученые во всем мире проводят исследования и делают противоречивые заявления относительно вредности Wi-Fi. Некоторые исследователи считают, что Wi-Fi не вредит здоровью, а другие наоборот – считают, что вредит, особенно, если в работе аппаратуры используются более высокие частоты (например, у роутеров). Однако в последнее время эксперты все чаще рекомендуют держаться подальше от этих устройств.