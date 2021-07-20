«Жуткий призрак»: как на самом деле выглядит Wi-Fi

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как выглядят электромагнитные поля, которые окружают нас повсеместно? Или, например, как выглядит Wi-Fi, используемый мобильными приложениями и прочими гаджетами?

С помощью фотографии, полученной при длинной выдержке и специального приложения Луис Эрнан из «DIGITAL ETHERAL» делает видимым окружающий нас невидимый мир беспроводных сетей.

Полученные изображения магнитных полей выглядят несколько жутковато, но в то же время очень красиво.