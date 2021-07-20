История о вере в силу молитвы. Какая замечательная притча!

Естественно, церковное руководство это не устраивало, и на каждой проповеди оно призывало горожан выступать против и молиться, чтобы бог покарал нерадивого бизнесмена.
За день до объявленного открытия кабака была сильная гроза, молния ударила в кабак и он сгорел дотла.
Церковники обрадовались, но ненадолго — хозяин кабака подал на них в суд с требованием компенсации ущерба. Те, естественно, все отрицали.
Выслушав обе стороны, судья заметил: «Я пока еще не знаю, какой вердикт вынести, но из материалов дела следует, что какой-то владелец кабака верит в силу молитвы, а все церковное руководство — почему-то нет… »