История о вере в силу молитвы. Какая замечательная притча!

Естественно, церковное руководство это не устраивало, и на каждой проповеди оно призывало горожан выступать против и молиться, чтобы бог покарал нерадивого бизнесмена.

За день до объявленного открытия кабака была сильная гроза, молния ударила в кабак и он сгорел дотла.

Церковники обрадовались, но ненадолго — хозяин кабака подал на них в суд с требованием компенсации ущерба. Те, естественно, все отрицали.