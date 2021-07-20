Конспирологическое: Ночью в атмосферу Земли вошел какой-то очень большой объект.

Многие наши читатели время от времени пользуются сервисом livemeteors.com, позволяющим без особых затрат и независимо от NASA наблюдать за вхождением в атмосферу метеоритов. Принцип работы сервиса очень прост:

Когда метеорит входит в верхние слои атмосферы Земли, он возбуждает молекулы воздуха, оставляя за собой след ионизации длиной в десятки километров. Этот ионизированный след может сохраняться до нескольких минут и находится на высоте порядка 100 километров. След способен отражать сигнал радиопередатчиков, поэтому имея источник сигнала и приемник за вхождением метеоритов можно следить в реальном времени.

К несчастью для охотников за метеоритами и к большому счастью для всех остальных, камни размером сто и более метров падают довольно редко, поэтому никто особо за сервисом не следит. Тем не менее, такие люди есть и вчера они сделали запись с онлайн-трансляции: