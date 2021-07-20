Конспирологическое: Ночью в атмосферу Земли вошел какой-то очень большой объект.

Многие наши читатели время от времени пользуются сервисом livemeteors.com, позволяющим без особых затрат и независимо от NASA наблюдать за вхождением в атмосферу метеоритов. Принцип работы сервиса очень прост:
Когда метеорит входит в верхние слои атмосферы Земли, он возбуждает молекулы воздуха, оставляя за собой след ионизации длиной в десятки километров. Этот ионизированный след может сохраняться до нескольких минут и находится на высоте порядка 100 километров. След способен отражать сигнал радиопередатчиков, поэтому имея источник сигнала и приемник за вхождением метеоритов можно следить в реальном времени.
К несчастью для охотников за метеоритами и к большому счастью для всех остальных, камни размером сто и более метров падают довольно редко, поэтому никто особо за сервисом не следит. Тем не менее, такие люди есть и вчера они сделали запись с онлайн-трансляции:
Что это такое для всех сейчас большая загадка, поскольку метеорит такой сигнал дать не может – это должен быть огромный астероид, падающий на Америку в каком-то замедленном режиме. Причем, он там упал тогда не один, поскольку аномалии меньшего масштаба, но тоже очень необычные, сервис регистрировал всю ночь:
Сообщений о метеоритах в ночь на понедельник пока не поступало, но над Пуэрто-Рико метеорит видели в пятницу. Местная пресса пишет про это следующее:
Около 4:55 утра в эту пятницу огненный шар, видимый со всего острова, привлек внимание тех, кто рано встал, из-за своего большого размера и продолжительности падения. «Хотя большинство метеоритов видны только несколько секунд, это событие было очень длительным, порядка 27 секунд. Он увеличивался в размерах все больше и больше, и не был похож на обычный метеорит», – говорит Эдди Ирисари, вице-президент Карибского астрономического общества.
Таким образом даже сами астрономы признают, что метеорит, наблюдаемый утром в пятницу был очень и очень странный – так долго и так медленно никакие метеориты не падают. И через 48 часов после этого события что-то огромное вошло в атмосферу над Северной Америкой. Что?
Единственное разумное объяснение аномалии – вход в атмосферу какого-то огромного космического корабля. Какие-то километровые стержни и такие же здоровенные диски люди время от времени видят, но сервисы их не регистрируют. Поэтому корабль, очевидно, или выключил маскировочное поле и входил в атмосферу в аварийном режиме, или скорость его входа была настолько большая, что даже с маскирующим полем он оставил ионизированный след. Наконец, корабль мог быть просто каким-то исполинским.
В общем, что бы это ни было – такие штуки прилетают к нам не каждый день и, раз оно прилетело – значит нужно ждать каких-то новостей, не менее грандиозных, чем сам пепелац. Но что это будут за новости и откуда они поступят – мы , как и все, не знаем, так что остается пока следить за развитием событий.
Источник — thebigtheone.com .