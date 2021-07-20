НЛО на Луне запечатлел орбитальный аппарат NASA в 1967 году

Знаменитый тайваньский уфолог Скотт Уоринг продолжает знакомить читателей с материалами, касающимися внеземных цивилизаций, хотя сам он считает, что тему НЛО и пришельцев пора уже выводить из области «паранормального» в научную область.

Фото из открытых источников

Очередной неопознанный летающий объект (НЛО) привлек внимание исследователей, изучающих старые фотоархивы NASA. На одним из снимков, полученных орбитальным аппаратом NASA в 1967 году, был обнаружен НЛО.