НЛО на Луне запечатлел орбитальный аппарат NASA в 1967 году

Знаменитый тайваньский уфолог Скотт Уоринг продолжает знакомить читателей с материалами, касающимися внеземных цивилизаций, хотя сам он считает, что тему НЛО и пришельцев пора уже выводить из области «паранормального» в научную область.
Фото из открытых источников
Очередной неопознанный летающий объект (НЛО) привлек внимание исследователей, изучающих старые фотоархивы NASA. На одним из снимков, полученных орбитальным аппаратом NASA в 1967 году, был обнаружен НЛО.
Фото из открытых источников
Скотт Уоринг прокомментировал необычную находку. Он тщательно изучил снимок с неопознанным объектом и сообщил, что над горизонтом хорошо виден крупный корабль с серым металлическим цветом.
Фото из открытых источников
Уфолог уверен, что корабль неспроста показался перед объективами исследовательской аппаратуры NASA. Его цель — показать людям, что Луна уже занята и землянам здесь, мягко говоря, не очень рады. По мнению Уоринга, люди раздражают инопланетян своей нелогичностью и саморазрушительными поступками, поэтому они не готовы вступать с человечеством в контакт.