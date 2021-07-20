Три гигантских НЛО обнаружили возле Луны на снимках NASA

Известный уфолог, виртуальный археолог Скотт Уоринг сообщил о необычной находке на снимках лунной поверхности, полученных миссией «Аполлон-9».

По мнению уфолога, на снимках Луны запечатлелись три гигантских сигарообразных НЛО, которые пролетали мимо естественного спутника Земли.

Фото из открытых источников

Исследователь делает акцент на том, что эти снимки были получены NASA миссией «Аполлон-9», указывая на некоторую авторитетность источника.

Кроме этого, уфолог считает, что это не может быть царапиной или дефектом на объективе, так как NASA закупает только высококачественные и высокопроизводительные детали для своих научных исследований.

Дело в том, что оригинальный снимок Луны выглядит слишком затемненным, а Уоринг всего лишь добавил в него немного яркости, чтобы получше разглядеть в деталях. Он считает, что NASA намеренно затемняет некоторые снимки, которые могли бы раскрыть правду об инопланетной жизни.

Фото из открытых источников

По мнению Уоринга, NASA знает все о курсирующих по Солнечной системе инопланетных кораблях, поэтому делает все, чтобы скрыть данный факт.

Фото из открытых источников / Оригинальное фото NASA

Ранее уфолог заявлял об огромном 8-километровом звездолете, который, по его мнению, скрывается в лунном кратере. Снимок южной поверхности Луны, которую исследовал Скотт Уоринг, находится в официальных архивах NASA. Он был получен зондом миссии «Клементина».

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