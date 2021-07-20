Внесенный в книгу Рекордов Гиннеса самый большой замок в мире

Виндзорский замок в графстве Беркшир внесен в книгу Рекордов Гиннеса, как самый большой замок на земле. Его внушительные размеры 580х165 метров, великолепная архитектура и роскошные интерьеры привлекают не только туристов, но и королеву Елизавету II, которая в настоящее время проживает в замке вместе с семьей.
Основатель — Вильгельм I Завоеватель. Дата основания — около 1070 года.
Виндзорский замок занимает 52 609 квадратных метров и сочетает в себе черты крепости, дворца и небольшого города. За свою историю неоднократно перестраивался, современный облик приобрёл в результате реконструкции после пожара 1992 года.
Наибольшее помещение замка — Холл св. Георгия, 55 метров в длину и 9 метров в ширину.
В настоящее время дворцом от имени нации владеет организация Occupied Royal Palaces Estate (жилые королевские дворцы), бытовое обслуживание осуществляет департамент Royal Households of the United Kingdom[en].
Виндзорский замок — самый большой из жилых замков в мире (в нём живёт и работает около 500 человек).
Елизавета II проводит в замке месяц весной (в марте-апреле) и неделю в июне для участия в традиционных церемониях, связанных с Орденом Подвязки.
Также здесь часто принимаются визиты официальных лиц.
Ежегодно замок посещают около миллиона туристов.