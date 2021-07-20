Внесенный в книгу Рекордов Гиннеса самый большой замок в мире

Виндзорский замок в графстве Беркшир внесен в книгу Рекордов Гиннеса, как самый большой замок на земле. Его внушительные размеры 580х165 метров, великолепная архитектура и роскошные интерьеры привлекают не только туристов, но и королеву Елизавету II, которая в настоящее время проживает в замке вместе с семьей.

Основатель — Вильгельм I Завоеватель. Дата основания — около 1070 года.

Виндзорский замок занимает 52 609 квадратных метров и сочетает в себе черты крепости, дворца и небольшого города. За свою историю неоднократно перестраивался, современный облик приобрёл в результате реконструкции после пожара 1992 года.