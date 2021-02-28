Жизненные принципы японцев, которым не так просто следовать в других странах

Японская кухня и техника — это то, за что любят и уважают Страну восходящего солнца. Но есть у японцев несколько секретов, которые касаются их жизненных устоев. Возможно, благодаря им эта нация такая успешная. Сегодня расскажем о четырех принципах, которым следует каждый японец.

Стыд — двигатель отношений

Да, как это ни удивительно, но именно чувство стыда должно руководить японцем при общении. Простым примером являются отношения в семье: мамы и ее ребенка. Один зависит от другого и испытывает стыд, если отношения не клеятся. Кроме того, по такому же принципу выстраивается коммуникация на работе и у влюбленных парочек.

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