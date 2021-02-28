Уфолог показал видео, на котором флот НЛО сопровождает пассажирский самолет

Уфолог Скотт Уоринг, опубликовав вчера этот примечательный видеоролик, ни в коем случае не пытался вытащить на свет божий «старые, уже вышедшие из моды, платья». Запись хоть и сделана в середине 2017 года, но до сей поры нигде не публиковалась.
Автор снял этот парад НЛО 10 августа 2017 года во время полета из Бангкока в Нью-Дели — в момент, когда самолет пролетал над Бенгальским заливом. Как утверждает Уоринг (не называя отчего-то имя автора), мужчина, понимая необычность запечатленных объектов, постеснялся тогда выложить видео в интернет лишь потому, что подумал, что это может быть лишь отражением на стеклах иллюминатора от чего-то происходящего внутри салона самолета.
Фото из открытых источников
На днях он увидел похожее видео с комментариями, которые рассеяли его сомнения: это явно НЛО. И вспомнив о своем видеоролике, мужчина наконец-то предоставил свой уникальный материал уфологам – на изучения и идентификацию, что же в действительности запечатлено на нем.
Тайваньский уфолог внимательно просмотрел видеозапись и пришел к выводу, что шарообразные объекты никак не могут быть отражением или бликами на стеклах иллюминатора самолета: явно видно, что НЛО заходят за облака и вновь появляются над ними. То есть это целая флотилия инопланетных дронов, а может, и пилотируемых аппаратов. Что они делали в тот момент близ пассажирского самолета, никто не знает.
Как всегда, не причиняя вреда летящим пассажирам, инопланетяне, видимо, не были даже замечены, за исключением автора этого видео. Впрочем, Скотт уверен, что если кто-то еще и снял на видеокамеру смартфона загадочную воздушную флотилию, то также «похоронил» материал в архивах видеофайлов своего компьютера, а то и просто стер за ненадобностью. А зря…
Некоторые скептики тут же назвали «инопланетный флот» стаей птиц, посоветовав тайваньскому исследователю хорошенько увеличить видео и посмотреть его покадрово. Что ж, Уоринг так и сделал, и что мы видим (фото чуть ниже)? Объект, запечатленный на видео неизвестного автора, хоть и плохо различим из-за большого расстояния, но на птицу он никак не похож. Скорее, на какую-то сверкающую сферу…
Фото из открытых источников