Уфолог показал видео, на котором флот НЛО сопровождает пассажирский самолет

Уфолог Скотт Уоринг, опубликовав вчера этот примечательный видеоролик, ни в коем случае не пытался вытащить на свет божий «старые, уже вышедшие из моды, платья». Запись хоть и сделана в середине 2017 года, но до сей поры нигде не публиковалась.

Автор снял этот парад НЛО 10 августа 2017 года во время полета из Бангкока в Нью-Дели — в момент, когда самолет пролетал над Бенгальским заливом. Как утверждает Уоринг (не называя отчего-то имя автора), мужчина, понимая необычность запечатленных объектов, постеснялся тогда выложить видео в интернет лишь потому, что подумал, что это может быть лишь отражением на стеклах иллюминатора от чего-то происходящего внутри салона самолета.

Фото из открытых источников