Ученые: при телесном контакте у людей мозг начинает работать синхронно

Команда ученых из Финляндии в процессе изучения мозговой активности двух влюбленных людей обнаружила весьма необычное явление. В момент тесного контакта происходит синхронизация работа мозга. Об этом сообщается на страницах издания «Science Daily».

Для эксперимента исследователи предварительно модернизировали аппарат МРТ. В эксперименте участвовали 10 пар, которые провели по 45 минут в аппарате. Согласно поставленному заданию участники пальцами касались различных участков тела друг друга. Вставать или перемещаться с места было запрещено.

В процессе исследований было установлено, что сенсомоторные сети влюбленных в моменты касаний «впадают» в резонанс (возникают колебания одинаковой частоты). По мнению ученых, это объясняет те ситуации, когда люди начинают понимать друг друга без слов. Именно благодаря обнаруженному резонансу многие влюбленные пары проживают годы, не теряя интерес другу к другу, сделали вывод исследователи.