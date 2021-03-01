На Англию обрушился шторм из метеоритов

Как сообщает сегодня Express.co.uk со ссылкой на британскую сеть наблюдения за метеоритами, вечером 28-го февраля 2021-го года на Англию обрушился как бы “метеоритный дождь”, который на самом деле был больше похож не на дождь, а на град из метеоритов:

Когда используют термин “метеоритный дождь”, предполагается падение на данную местность множества мелких метеоритов, которые даже не долетают до земли. Но здесь мы видим, что метеориты были не мелкие и до поверхности долетело все, что надо.

Очевидцы пишут о событии следующее:

«Я, честно говоря, не мог поверить своим глазам! Самая невероятная вещь, которую я когда-либо видел, было похоже на фейерверк. Я так взволнован !!!».

«Хорошо, я могу сойти с ума, но клянусь, я просто видел это… как самую яркую падающую звезду / метеор? Выглядело как фейерверк, но он спускался с неба?!?! Кто-нибудь еще в Лондоне / Эссексе что-то видит? Меня это напугало».

«Только что видел огромный метеор около 21:55 над Манчестером. Очень впечатляюще».

«Кто-нибудь видел массивный огненный шар над Бирмингемом примерно в 9:50 вечера, Великобритания, сегодня вечером?»

«Кто-нибудь еще только что видел тот метеор, который летел над небом в Ливерпуле, я думал, что вижу пришествие абсолютного безумия – огненный шар, летящий по небу».

Таким образом метеоритов было несколько. Основная масса – типичные сине-зеленые, и один, как минимум, был красный:

Кроме того, о чем Экпрессы не пишут, 28-го февраля над Лондоном видели это:

Так же что-то упало в тот вечер на Турцию:

Türkiye’den arka arkaya meteor haberleri gelmeye devam ediyor. İşte bu akşam İstanbul Maltepe’den görüntülenen meteor düşme anı. Via:Hava Formu pic.twitter.com/F8hQriBhMd— Medyanın51Tonu (@medyanin51tonu) February 28, 2021

Таким образом метеориты просыпались на Европу на довольно широком протяжении и новости будут поступать только сегодня-завтра. Но что там просыпалось конкретно пока сложно сказать.

Некоторые люди в комментариях пишут, что “метеорит был медленный”, то есть не метеорит определенно и скорее всего там речь идет о падении уничтоженного аппарата “марсиан”. На этом основании можно думать о какой-то битве в космосе, свидетельства которой попадали на головы обалдевших англичан.

Второй возможный вариант – контакт Земли с особо плотной частью метеоритного облака, притянутого в Солнечную систему Нибиру. В таком случае облако уплотняется и скоро такие дожди будут еще и еще, пока на головы оптимистов из просветленных астрОномов не упадет что-то побольше. Но мы не будем их переубеждать. Раз никакой Нибиру нет, то пусть просветленным будет сюрприз, так что следим за развитием событий.

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