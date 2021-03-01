На Англию обрушился шторм из метеоритов

Как сообщает сегодня Express.co.uk со ссылкой на британскую сеть наблюдения за метеоритами, вечером 28-го февраля 2021-го года на Англию обрушился как бы “метеоритный дождь”, который на самом деле был больше похож не на дождь, а на град из метеоритов:
#meteorite @ProfBrianCox @GranadaReports @UKMeteorNetwork pic.twitter.com/3YhilMIDOk— kjbrox (@kjbrox1) February 28, 2021
Was so clear pic.twitter.com/WN47oW0LAi— Jill Hemingway (@JillHemingway) February 28, 2021
@UKMeteorNetwork doorbell cam Milton Keynes pic.twitter.com/TQ8lCcYqdO— Ivor Lafford (@Lafford_MK) February 28, 2021
Когда используют термин “метеоритный дождь”, предполагается падение на данную местность множества мелких метеоритов, которые даже не долетают до земли. Но здесь мы видим, что метеориты были не мелкие и до поверхности долетело все, что надо.
Очевидцы пишут о событии следующее:
«Я, честно говоря, не мог поверить своим глазам! Самая невероятная вещь, которую я когда-либо видел, было похоже на фейерверк. Я так взволнован !!!».
«Хорошо, я могу сойти с ума, но клянусь, я просто видел это… как самую яркую падающую звезду / метеор? Выглядело как фейерверк, но он спускался с неба?!?! Кто-нибудь еще в Лондоне / Эссексе что-то видит? Меня это напугало».
«Только что видел огромный метеор около 21:55 над Манчестером. Очень впечатляюще».
«Кто-нибудь видел массивный огненный шар над Бирмингемом примерно в 9:50 вечера, Великобритания, сегодня вечером?»
«Кто-нибудь еще только что видел тот метеор, который летел над небом в Ливерпуле, я думал, что вижу пришествие абсолютного безумия – огненный шар, летящий по небу».
Таким образом метеоритов было несколько. Основная масса – типичные сине-зеленые, и один, как минимум, был красный:
Кроме того, о чем Экпрессы не пишут, 28-го февраля над Лондоном видели это:
Coincidentally captured a #meteor #fireball this evening in #london area #Meteorite pic.twitter.com/u6TTtR20xy— Sophia Bano (@SophiaBano) March 1, 2021
Так же что-то упало в тот вечер на Турцию:
Türkiye’den arka arkaya meteor haberleri gelmeye devam ediyor. İşte bu akşam İstanbul Maltepe’den görüntülenen meteor düşme anı. Via:Hava Formu pic.twitter.com/F8hQriBhMd— Medyanın51Tonu (@medyanin51tonu) February 28, 2021
Таким образом метеориты просыпались на Европу на довольно широком протяжении и новости будут поступать только сегодня-завтра. Но что там просыпалось конкретно пока сложно сказать.
Некоторые люди в комментариях пишут, что “метеорит был медленный”, то есть не метеорит определенно и скорее всего там речь идет о падении уничтоженного аппарата “марсиан”. На этом основании можно думать о какой-то битве в космосе, свидетельства которой попадали на головы обалдевших англичан.
Второй возможный вариант – контакт Земли с особо плотной частью метеоритного облака, притянутого в Солнечную систему Нибиру. В таком случае облако уплотняется и скоро такие дожди будут еще и еще, пока на головы оптимистов из просветленных астрОномов не упадет что-то побольше. Но мы не будем их переубеждать. Раз никакой Нибиру нет, то пусть просветленным будет сюрприз, так что следим за развитием событий.