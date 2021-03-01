Какую чудо-энергию собирали города XIX века?

Одним из направлений исследований альтернативщиков, считающих, что официальная история выдумана, давно являются разного рода документы XIX века, который был как бы недавно, но, на самом деле, очень давно. Проблема в том, что среди ныне живущих нет людей, которые жили в то время, и нет даже никого, кому рассказали бы об этом времени хотя бы дедушки и бабушки, которые видели все своими глазами.

Еще совсем недавно очевидцы тех времен были живы. Например, известный американский писатель Луис Ламур, написавший огромное количество вестернов, сочинял их не с потолка, как делали все писатели до него и после него, а катался по местам, фигурирующих в его историях. Там он встречался с людьми, знавшими лично тех или иных прославленных ганфайтеров или ставшими случайными свидетелями перестрелок, вошедших в историю Дикого Запада. И потом об этих событиях писалась книга.

Поэтому книги Ламура, с одной стороны, как бы сказочные истории, с другой – в них детально прописаны все нюансы быта американцев позапрошлого столетия, которых не знают даже американские историки. Например, сколько стоила отбивная в салуне в 1890-м году, сколько стола выпивка, плата за ночлег, лошадь и так далее. Из этих мелких и незначительных, на первый взгляд, фактов можно понять, как жили люди в конце XIX века.