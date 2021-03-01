Какую чудо-энергию собирали города XIX века?

Одним из направлений исследований альтернативщиков, считающих, что официальная история выдумана, давно являются разного рода документы XIX века, который был как бы недавно, но, на самом деле, очень давно. Проблема в том, что среди ныне живущих нет людей, которые жили в то время, и нет даже никого, кому рассказали бы об этом времени хотя бы дедушки и бабушки, которые видели все своими глазами.
Еще совсем недавно очевидцы тех времен были живы. Например, известный американский писатель Луис Ламур, написавший огромное количество вестернов, сочинял их не с потолка, как делали все писатели до него и после него, а катался по местам, фигурирующих в его историях. Там он встречался с людьми, знавшими лично тех или иных прославленных ганфайтеров или ставшими случайными свидетелями перестрелок, вошедших в историю Дикого Запада. И потом об этих событиях писалась книга.
Поэтому книги Ламура, с одной стороны, как бы сказочные истории, с другой – в них детально прописаны все нюансы быта американцев позапрошлого столетия, которых не знают даже американские историки. Например, сколько стоила отбивная в салуне в 1890-м году, сколько стола выпивка, плата за ночлег, лошадь и так далее. Из этих мелких и незначительных, на первый взгляд, фактов можно понять, как жили люди в конце XIX века.
Атомных бомб в 1890-м и несколько ранее, как уверяют некоторые, в США определенно не было, но были сделанные на российских заводах револьверы, которые были очень дорогими, очень ценились и считались самыми лучшими. После 1917-го такие револьверы делать разучились, что совершенно не удивительно для диктатуры победившего непонятно кого пролетариата.
Однако, заглянуть в прошлое еще дальше не смог даже господин Ламур, заставший современников XIX века. Тем не менее, сделать это, похоже, удалось господину Jackie Friman, который где-то нарыл фото Мельбурна, Австралия, сделанное во времена чуть ли не наполеоновских войн и трамваев на конной тяге:
Оригинальное фото оказалось, похоже, в очень неплохом разрешении и там удалось рассмотреть многие странные детали. В частности, даже без увеличения бросается в глаза невероятное количество как бы громоотводов – их минимум по четыре штуки на каждом здании, словно Австралия – это страна громов и молний, которые убивают всякого, сунувшегося на улицу:
Так же обращает на себя внимание отсутствие проводов, натянутых между телеграфными столбами. На этот странный факт давно обратили внимание многие люди, разглядывавшие старые фотографии, но им всегда возражали: у снимков низкое разрешение и потому провода туда не попали. Однако, здесь разрешение достаточное и провода, которые подходят к столбам внизу видно замечательно. Но между столбами их нет, откуда возникает вопрос: так что это тогда за столбы? Неужели вышки мобильной связи, или как?
Но самой интересной находкой этого Джеки стало очень странное здание в конце улицы, назначение которого – полная загадка:
Речь, как все догадались, идет о какой-то круглой железной штуке с вертикальными прямоугольными “окнами”. И на вершине этого шара какой-то шпиль, похожий на громоотвод. И все, конечно, кто посмотрел этот твит стало страшно интересно: а что оно такое?
На декорацию оно не похоже, поскольку даже по сегодняшним меркам такой архитектурный элемент будет достаточно дорогой, там металла пошло больше, чем на крышу. На обзорную площадку тоже не похоже, поскольку здание – определенно не небоскреб, да и на что там смотреть? Но что это тогда?
На данный момент высказываются две версии, первая из которых предполагает установку по сбору атмосферного электричества, которое “древние”, жившие в XIX веке умели собирать и находили ему применение. Однако, этой версии слегка противоречат стальные шары на многих современных башнях:
Иногда в такие сферы втискивают обзорные площадки и ресторан, иногда это просто как бы “декорация”, но электричество эти шары явно не собирают. Но тогда, если они не собирают электричество, то это концентраторы чего? Что за такая волшебная энергия собиралась этой башенкой в Мельбурне и потом, похоже, текла по “беспроводным проводам”? Или сразу отправлялась на “тарелочки”.
Что за энергия никто не знает, но постройку этой башенки для её сбора многие предполагают. Это и есть та самая вторая по популярности версия. Возможно, у кого-то появится и третья версия, еще более правильная, так что пока, в её ожидании, будем следить за развитием событий.