Кшиштоф Яцковский: финансовая катастрофа будет в июле

Вечером 25 февраля 2021-го года польский парапсихолог и ясновидящий Кшиштоф Яцковский вышел в эфир с внеплановым сообщением о мировом экономическом кризисе, примерную дату которого он, очевидно, увидел:

В этом году мы столкнулись с очень серьезным экономическим кризисом, хотя и кризисом вполне запланированным. Впервые политики начнут говорить на эту тему в апреле, убеждая всех, что все под контролем. И все будут думать, кто кризис управляемый и что политики контролируют всё.

Но дальше, у меня есть ощущение, в один прекрасный день, который наступит где-то в июле, всё рухнет, как это было в 1929-м году. И хотя кризис полностью запланирован, для масс он будет внезапным. И он будет чудовищным для фондовых бирж. Это будет настоящая экономическая катастрофа.

Страны предпримут отчаянные попытки спасти свои валюты (доллар, фунт евро). Попытка будет эпическая и месяца на 2-3 этих усилий хватит. Но в конечном итоге мировые валюты рухнут и на этом фоне то, что произошло в 2008-м году покажется экономическим бумом.

Кризис станет второй проблемой после пандемии. Я думаю, что политики в Европе и США готовы к этому, они знают, что это произойдет, и будут сигнализировать об этом.

На самом деле все мы, конечно, знаем, что кризис произойдет и он неминуем, что очевидно для всех, у кого есть доступ в интернет и немного масла в голове. Смотрим, что правительство США сообщает на предмет денежного агрегата М1:

Денежная масса – это совокупность наличных денег, находящихся в обращении, и безналичных средств на счетах, которыми располагают физические, юридические лица и государство. Денежные агрегаты – это разновидности денежной массы, отличающиеся степенью ликвидности.

Деньги M1 – это основная денежная масса страны, которая используется в качестве средства обмена. M1 включает депозиты до востребования и текущие счета, которые являются наиболее часто используемыми средствами обмена с использованием дебетовых карт и банкоматов. Из всех компонентов денежной массы M1 определяется наиболее узко. M1 не включает финансовые активы, такие как сберегательные счета и облигации. Деньги M1 – это показатель денежной массы, наиболее часто используемый экономистами для определения количества денег в обращении в стране.

Если говорить еще более просто, то M1 – это наличные, чеки и деньги на кредитках. Поэтому, как следует из приведенного выше графика, в США не то, что включили печатные станок, а завезли партию дополнительных станков и все это включили, печатая деньги день и ночь.

Скорее всего подобная ситуация сейчас и с другими странами, особенно где государство направо и налево раздает компенсации для борьбы с кризисом, так что здесь любая мексиканская домохозяйка понимает, что глобальный дефолт – это дело времени, причем небольшого. Но когда это время наступит?

Увеличим график, приведенный выше:

Как теперь замечательно видно, основную массу наличных Америка напечатала в апреле-мае 2020-го года, поэтому, мысля на примере дефолта 1998-го, например, или реформы господина Павлова, доллар должен был превратиться в бумагу уже в августе 2020-го. Однако, каким-то чудом этого не произошло и не происходит.

Отголоски вброса денежной массы очевидны: в хороших для проживания штатах с рынка улетела вся недвижимость, которую люди продавали и все никак не могли продать, поползли цены на автомойках и в парикмахерских, подорожали продукты. В других странах тоже пошел рост цен в ДОЛЛАРАХ – на недвижимость, на продукты, на услуги и так далее.

Тем не менее, катастрофы не наблюдается и потому есть вероятность, что кризис будет управляемым до конца. То есть лопнут несколько десятков финансовых пузырей типа фейсбуков и крипотовалют, объявят дефолт несколько больших и малых славных стран, еще какие-то движения произойдут (например, распилят и приватизируют Иран), в результате чего лишние держатели денег их потеряют, напечатанные деньги получат обеспечение и все как бы уладится. Ну, может быть доллар просядет процентов на пятьдесят.

Однако, планов мирового правительства мы не знаем. Может быть они держат этот дамоклов меч до поры, до времени, после чего опустят и переведут всех на цифровую валюту. Или, может быть, планируется Третья мировая война, которая все спишет. Или на верхах ждут удара метеорита и сейчас уже до лампочки, кто и сколько печатает – лишь бы строители спасительных ковчегов были довольны, ходили на работу, а остальные не путались под ногами. Варианты разные могут быть и какой из них правильный мы не знаем. Но, если верить Кшиштофу, критическим станет июль, так что следим за развитием событий.

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