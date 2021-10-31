Жизнь в изобилии: 3 закона процветания

Истинное процветание исходит из состояния полной удовлетворенности…
Мы предлагаем три техники, чтобы очистить подсознание от старых ограничивающих паттернов и настроиться на поток изобилия и процветания.
Дыхание
Люди, которые не работают со своим дыханием, совершают, в среднем, 16 дыхательных циклов в минуту. Это расточительное отношение к энергии — особенно если доверять текстам, утверждающим, что мы рождаемся с ограниченным запасом праны (читай — вдохов и выдохов).
Пранаямы — специальные дыхательные упражнения — могут не только включить режим самообновления, но и изменить состояние ума, настроив его на поток процветания. В традиции Кундалини-йоги рекомендуют такое упражнение:
Вдох в течение 7 секунд, задержка дыхания — 7 секунд, выдох — 6 секунд. Повторяйте 3 минуты каждый день.
Речь
В основе процветания всегда лежит эффективная коммуникация. Умения ясно выражать свои мысли, держать свое слово и слушать собеседника — уже половина успеха.
Йоги Бхаджан выделил еще 3 закона, к которым стоит прислушаться, если вы хотите подняться над своими ограничениями и выйти на новый уровень свободы:
Не говорите плохо о других. Не говорите плохо о себе. Будьте ко всем добры.
Состояние
Никогда не забывайте о законе резонанса: подобное притягивается к подобному. Подумайте прямо сейчас обо всем, чего бы вам хотелось реализовать в этой жизни. Представьте, что все это уже у вас есть. Как вы себя чувствуете?
Излучайте это состояние — и все придёт. Помните: терпение вознаграждается. Подождите, пока Вселенная творит для вас.
По материалам: yogajournal.ru