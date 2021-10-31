Жизнь в изобилии: 3 закона процветания

Истинное процветание исходит из состояния полной удовлетворенности…

Мы предлагаем три техники, чтобы очистить подсознание от старых ограничивающих паттернов и настроиться на поток изобилия и процветания.

Дыхание

Люди, которые не работают со своим дыханием, совершают, в среднем, 16 дыхательных циклов в минуту. Это расточительное отношение к энергии — особенно если доверять текстам, утверждающим, что мы рождаемся с ограниченным запасом праны (читай — вдохов и выдохов).