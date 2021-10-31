В 2021 году попрощайтесь с людьми, которые причиняют вам боль

Последние несколько лет показали, насколько хрупкой является наша жизнь. Никогда не знаешь, что ждет тебя завтра. Поэтому так важно проживать каждый день на полную.
Если перед наступлением нового года вы хотите сбросить с себя груз прошлого и стать свободнее, советуем попрощаться со всеми токсичными людьми, которые сейчас делают вашу жизнь только хуже. Вы заслуживаете того, чтобы находиться в окружении людей, способных пробудить в вас лучшее, вызвать улыбку и вдохновить к реализации вашей мечты.
Пришло время избавиться от всех тех, кто не умеет просить прощения, идти на компромиссы и анализировать свои поступки. От тех, кто искренне верит в свою неспособность совершать ошибки и отказывается брать ответственность за свои поступки. Уходите от всех тех, кто предпочитает сделать миллион шагов назад вместо того, чтобы поработать над собой и стать более мудрым и всесторонне развитым человеком.
Попрощайтесь с теми, кто обвиняет в чрезмерной чувствительности, когда вы делитесь с ними своими мыслями. С людьми, которые говорят, что вы слишком чувствительные, как будто это плохо. Окружите себя теми, кто оценит всю вашу заботу и понимает, как вам тяжело. Пора проститься с теми, кто верит, что большое сердце это ваша слабость, а не преимущество.
В новом году скажите «прощай» тем, кто не считается с вашими эмоциями. С людьми, которые ведут себя так, будто у вас нет права грустить, потому что у них положение хуже вашего, и словно у вас нет права гордиться собой, потому что они преуспели лучше вашего. Гоните от себя тех, кто превращает любое дело в соревнование и заставляет расстраиваться из-за вещей, которые приносят вам радость.
Скажите «прощай» людям, которые пользуются вашим добрым сердцем. Тем, кто пишет вам только когда они нуждаются в услуге или когда им хочется поговорить о своих проблемах. Тем, кто никогда не приходит на помощь, потому что это доставляет им дискомфорт.
Скажите «прощай» людям, которые вынуждают делать то, что почему-то считают лучшим для вас. Людям, которые заставляют вас смотреть выбранные ими фильмы и ходить в выбранные ими бары. Людям, для которых не важно ваше мнение и которые не понимают слово «нет». Людям, которые отказываются считаться с вашими мыслями, потому что думают только о себе.
Попрощайтесь с людьми, которые заставляют вас чувствовать себя ничтожными и неполноценными. С людьми, которые чувствуют себя счастливыми только когда унижают других. Отстранитесь от «друзей», неспособных порадоваться вашим успехам, потому что им было бы приятнее видеть ваши неудачи. Их зависть говорит громче их любви к вам.
В преддверии нового года сделайте себе подарок – попрощайтесь с токсичными личностями, потому что вы заслужили быть в окружении светлых людей.