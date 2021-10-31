В 2021 году попрощайтесь с людьми, которые причиняют вам боль

Последние несколько лет показали, насколько хрупкой является наша жизнь. Никогда не знаешь, что ждет тебя завтра. Поэтому так важно проживать каждый день на полную.

Если перед наступлением нового года вы хотите сбросить с себя груз прошлого и стать свободнее, советуем попрощаться со всеми токсичными людьми, которые сейчас делают вашу жизнь только хуже. Вы заслуживаете того, чтобы находиться в окружении людей, способных пробудить в вас лучшее, вызвать улыбку и вдохновить к реализации вашей мечты.

Пришло время избавиться от всех тех, кто не умеет просить прощения, идти на компромиссы и анализировать свои поступки. От тех, кто искренне верит в свою неспособность совершать ошибки и отказывается брать ответственность за свои поступки. Уходите от всех тех, кто предпочитает сделать миллион шагов назад вместо того, чтобы поработать над собой и стать более мудрым и всесторонне развитым человеком.