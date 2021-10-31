Дети рассказывают о том, как они погибли 11 сентября 2001 года. Реинкарнация существует?

Многие помнят тот день, когда Башни близнецы в США были разрушены террористами-смертниками на угнанных самолетах. Всего 11 сентября 2001 года погибли 2996 человек.
Прошло несколько лет и на свет стали появляться дети, которые стали рассказывать о том страшном дне, кем они были и как погибли. На данный момент известно о нескольких случаев реинкарнации, о которых мы вам расскажем.
«Я здесь работала»
Эту удивительную историю рассказывали несколько СМИ. Рисс Уайт, который обычно публикует истории реинкарнации в Сети, поведал о том, как его дочь, которой на тот момент было всего четыре года (2018), рассматривала фотографии северной башни, снятых до теракта, и сказала, что она там работала.
«Она сказала, что работала там, и вдруг пол стал очень горячим», — объяснил Уайт. «Поэтому она встала на стол. Она сказала, что вместе с коллегами пытались выйти через дверь, но не смогли ее открыть, поэтому она выпрыгнула из окна и полетела, как птица.»
Уайт уверяет, что дочь никогда раньше не видела фотографий и ничего не слышала о теракте 11 сентября.
«Я находился на 110-м этаже»
У Кейда начались кошмары с трех лет. Он кричал во сне о самолетах, врезавшихся в здания, Статуе Свободы и сломанной ноге. Затем он начал делать рисунки двух небоскребов с падающим с них человеком. Рассказы Кейда заставили его родителей поверить в то, что он присутствовал во время трагедии 11 сентября.
Кейд даже вспомнил свое старое имя — Роберт Паттисон, у которого в Северной башне находился офис. Из своего кабинета он мог видеть статую Свободы. Мальчик, который в прошлой жизни был ветераном ВВС США, подробно рассказал, как в день терактов крыша над ним рухнула, и он не смог добраться до лестницы.
«Я был на 110-м этаже в роковой день.»
Последующее расследование показало, что в тот день в башне-Близнецах был человек по имени Роберт Паттисон, ветеран ВВС США, который действительно работал в северной башне.
«Я был пожарным и не мог им помочь!»
Фото из открытых источников
Американка Рэйчел Нолан рассказала о своем 4-летнем сыне Томасе, который говорил о трагическом дне и том, что он был пожарным.
«Я не просто хочу быть пожарным, я всегда был пожарным!» — сказал Томас. «Я ходил на работу утром, а вечером снимал костюм противопожарной защиты».
Он также объяснил, что использовал топор, чтобы сдерживать огонь за стенами и избежать опасности. Рэйчел думала, что это всего лишь его воображение, пока однажды, когда Томас не увидел фотографию Всемирного торгового центра в журнале, и сказал:
«Плохие парни сожгли эти здания, люди должны были прыгать, и я не мог им помочь», — подчеркнул малыш. «Люди ждали пожарных, ждали меня, но я не мог прийти, чтобы помочь им.»
Похоронен под обломками
Фото из открытых источников
Мать Люсия утверждала, что в возрасте четырех лет ее сын начал описывать, что с ним произошло 11 сентября 2001 года. Ее сын поведал, что он был рабочим, который погиб в результате терактов. Когда малыш увидел фотографию башен, он показал окно, где работал.
Он даже рассказал матери, что почувствовал, как упало здание. Но самым пугающим было то, что он все еще похоронен там.
Сможет ли наука доказать существование реинкарнации?
Исследователи в данной области отмечают, что чаще всего о прошлой жизни вспоминают маленькие дети, которым примерно 3-5 лет. Их слова, а также возникшие из ниоткуда знания и странное поведение, как правило, наталкивают только на одну единственную мысль – реинкарнация существует.
Но особенно шокирует, когда всё, о чем говорят дети, подтверждается фактами, например, они с невероятной точностью рассказывают о людях, с которыми жили и где был их дом. Во многих случаях было доказано, что показания ребенка точно соответствуют фактам жизни и смерти умершего человека.
К сожалению, или, может, к счастью, когда дети становятся старше, то их воспоминания исчезают. Обычно это происходит к 7 годам.