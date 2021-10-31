Дети рассказывают о том, как они погибли 11 сентября 2001 года. Реинкарнация существует?

Многие помнят тот день, когда Башни близнецы в США были разрушены террористами-смертниками на угнанных самолетах. Всего 11 сентября 2001 года погибли 2996 человек.

Прошло несколько лет и на свет стали появляться дети, которые стали рассказывать о том страшном дне, кем они были и как погибли. На данный момент известно о нескольких случаев реинкарнации, о которых мы вам расскажем.

«Я здесь работала»

Эту удивительную историю рассказывали несколько СМИ. Рисс Уайт, который обычно публикует истории реинкарнации в Сети, поведал о том, как его дочь, которой на тот момент было всего четыре года (2018), рассматривала фотографии северной башни, снятых до теракта, и сказала, что она там работала.