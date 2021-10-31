Ури Геллер обладает экстрасенсорными способностями, утверждают в ЦРУ

Экстрасенс Ури Геллер держит в тайне свое сотрудничество с ЦРУ, так как это лишний раз подтверждает, что разведывательное управление США по-прежнему использует экстрасенсов. Об этом сообщает Daily Star.

Разведывательное управление США проанализировало способности экстрасенса в ходе экспериментов и пришло к выводу, что он действительно обладает паранормальные способностями.

На своем веб — сайте ЦРУ признает, что проверяло Геллера, который утверждает, что использовал свой разум, чтобы гнуть столовые приборы, перемещать корабли, влиять на футбольные матчи и выигрывать выборы.