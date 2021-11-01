Гибель Вселенной может произойти раньше, чем погаснет Солнце – заявили ученые

Астрономы утверждают, что судьба нашей Вселенной зависит от ее геометрических свойств, а также от темной энергии, которая приводит к ее расширению.

Недавно европейские исследователи перенесли дату прекращения существования Вселенной на 2,8 миллиарда лет ближе. Считается, что очередной Большой взрыв должен положить конец существованию Вселенной.

По мнению исследователей, время существования Вселенной сократилось почти в 10 раз.