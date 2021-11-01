Ученые объяснили, почему работает плацебо Многие люди хоть раз в жизни принимали плацебо и отмечали улучшение состояния. Специалисты рассказали, почему людям помогают подобные препараты. В ходе последнего исследования выяснилось, что поддельный эффект от плацебо имеет реальное влияние на ствол мозга. Как известно, именно ствол мозга является центром обработки боли. Специалисты отмечают, что данное исследование поможет разработать новые эффективные методы борьбы с хроническим болевым синдромом.Исследователям известен эффект плацебо более четырехсот лет. На протяжении всех этих лет ученые пытались разгадать, как ложные лекарства помогают некоторым людям ощущать облегчение и улучшение самочувствия. Также ученых интересует феномен противоположного действия плацебо. Некоторые пациенты начинают ощущать себя плохо после приема препарата, если им сказать, что эффект будет именно таким. Подобное действие называют «ноцебо».В исследовании этих эффектов приняли участие 13 представителей мужского пола и 14 представителей женского. В среднем возраст добровольцев составил 23 года. На руки добровольцам установили устройства, которые при нагревании вызывали умеренные болевые ощущения. Далее испытуемым сказали, что место поражения смажут одним из 3 кремов: обезболивающий, болеутоляющий и контрольный, не имеющий эффекта. Однако на самом деле все мази являлись вазелином.Также на протяжении всего исследования ученые следили за активностью мозга добровольцев с целью определить наиболее активные участки. Плацебо усилило эффект в области рострального вентромедиального мозга. Этот участок мозга передает информацию о боли. Выяснилось, что плацебо убирает боль в случае внушения человеком этой мысли, а «ноцебо» усиливает. Источник