Ученые обнаружили около 500 неизвестных транснептуновых объектов

«Побочным эффектом» изучения расширения Вселенной стал новый каталог транснептуновых объектов, включающий сотни прежде неизвестных ученым.

Далеко за орбитой самой дальней от Солнца планеты находится множество транснептуновых объектов (ТНО) — ледяных тел, состав и траектории которых мало изменились со времени образования Солнечной системы. Из-за их большой удаленности и малых размеров обнаружить такие тела нелегко. На сегодня ученые нашли около трех тысяч ТНО, хотя в действительности их число, разумеется, намного больше.

Новая работа большой международной группы астрономов позволила пополнить список известных ТНО 461 новым объектом. Статья Педро Бернардинелли (Pedro Bernardinelli) и его коллег готовится к публикации в одном из журналов Американского астрономического общества (AAS) и пока доступна в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.