Пришельцы давно прибыли на Землю

В соответствии с последним исследованиям, свыше чем 50% американцев думают, что неопознанные летающие объекты, наблюдаемые мореплавателями флота, являются свидетельством посещения Земли разумными созданиями. Опрос проводился незадолго до опубликования отчета Пентагона об НЛО.

Напомним. Девятистраничный отчет американской разведки о неопознанных летающих объектах был выпущен 25 июня . В тексте документа заявляется, что за прошедшие семнадцать лет наблюдалось 144 таинственных явления, 143 из которых не могут быть точно объяснены.

Разведслужба США подчеркивает, что в 18 вариантах объекты двигались таким образом, что это может указывать на неизвестные ведущие технологии . Авторы анализа делают заключение, что для выявления описанных случаев нужны последующие исследования.