Пришельцы давно прибыли на Землю

В соответствии с последним исследованиям, свыше чем 50% американцев думают, что неопознанные летающие объекты, наблюдаемые мореплавателями флота, являются свидетельством посещения Земли разумными созданиями. Опрос проводился незадолго до опубликования отчета Пентагона об НЛО.
Напомним. Девятистраничный отчет американской разведки о неопознанных летающих объектах был выпущен 25 июня . В тексте документа заявляется, что за прошедшие семнадцать лет наблюдалось 144 таинственных явления, 143 из которых не могут быть точно объяснены.
Разведслужба США подчеркивает, что в 18 вариантах объекты двигались таким образом, что это может указывать на неизвестные ведущие технологии . Авторы анализа делают заключение, что для выявления описанных случаев нужны последующие исследования.
Отчет, который был представлен Конгрессу, был подготовлен специальной целевой группой по неопознанным воздушным явлениям. Главные задачи этого отделения — «обнаружение, изучение и каталогизация НЛО ( UAP ), которые потенциально могут представлять угрозу государственной безопасности США».
Большая часть жителей США верят в инопланетный разум
Накануне до публикации отчета о неопознанных летающих объектах , беспартийного обсуждения в Вашингтоне, научный центр Pew Research Center провел опрос, в котором спрашивал американцев, что они думают о зарегистрированных вариантах загадочных воздушных явлений. Из 10 417 взрослых людей США, которые приняли участие в опросе, 65 процентов подтвердили, что верят в существование пришельцев. 51 процент вместо этого сообщило, что пришельцы посещают нашу планету.
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С учетом возраста опрошенных, 76 % убеждены в существовании пришельцев. Американцы от 18 до 29 лет — 69 процентов. из группы 30-49 лет — 58 процентов. Из группы 50-64 года — 87 процентов принимавших участие в опросе отвергли мнение, что НЛО являются угрозой государственной безопасности США. Последний вопрос не был четким, потому непонятно, считали ли некоторые опрошенные неопознаные объекты земными, либо утверждали, что внеземные цивилизации миролюбивы по отношению к нам.