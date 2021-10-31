Древний континент нашли под Исландией

Исследователи обнаружили под Исландией признаки затонувшего миллионы лет тому назад огромного континента, названного Великой Исландией.



Пока существование такого впечатляющего образования остается лишь гипотезой. Но если она найдет подтверждение, это может серьезно сказаться на политико-экономической обстановке в регионе. Исландия в таком случае обоснованно выдвинет претензии на весь комплекс полезных ископаемых на просторах обретенного шельфа, в том числе на углеводороды.

Для установления истины предстоит провести комплекс изысканий, среди которых и магнитотеллурическая съемка, и мероприятия по сейсмопрофилированию, и буровые работы. Все это обойдется в огромные суммы, однако ученые полагают, что страна найдет средства для столь многообещающих целей.

В настоящее время Исландия не обладает разрабатываемыми месторождениями газа и нефти, располагая только запасами.