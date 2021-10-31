Когда Время приказывает Старости уничтожить Красоту

В Национальной галерее в Лондоне есть одна картина, мимо которой невозможно пройти мимо. Это полотно итальянского художника XVIII века Помпео Батони «Время приказывает старости уничтожить красоту». Сюжет картины полностью раскрывает её название. На картине изображены три фигуры — Время, Старость и Красота.

Седовласый старик с белыми крыльями за спиной — это Время.

В руке у него песочные часы, как символ быстротечности того, что он олицетворяет.

Песчинки неумолимо перетекают из одной части в другую. Ничто их не может остановить. Как ничто не может остановить и быстротечность времени.

Над временем ничто не властно. Даже красота и молодость. На картине Красоту символизирует молодая девушка.

Она еще прекрасна. Но перст жестокого Времени уже направлен на неё.

А рядом Старость в образе безобразной старухи. И руки Старости уже тянутся к молодому и цветущему лицу Красоты.

И сколько бы Красота не отворачивалась, сколько бы не оттягивала момент соприкосновения со Старостью, он неизбежен. Ибо так велит Время.

Конечно, случится это не сразу. Дерево, расположенное за юной девой, еще зелено, еще сильно.

Но со временем и от него останется только сухой сук, место которому на гробу, виднеющемуся за спиной старухи.

Потрясающая по силе и глубине заложенного в ней смысла картина. Разве может кого-нибудь она оставить равнодушным? Ведь она о каждом из нас. И нам решать, что делать в ситуации, когда старость по указке времени будет уничтожать нашу красоту. А это будет…

По материалам: Картины рассказывают…