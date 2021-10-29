Мое приветствие всем!

Продолжаю делиться с читателями портала «Вселенная – территория свободной стаи» информацией, полученной в ходе работы методом биолокации.

Наши организмы созданы Богом (Единством всех наполнений Вселенной) по своему образу и подобию, но, когда мы начинаем совершать негативные действия, нарушать законы и правила – мы утрачиваем связи с составами нашего организма, созданного по образу и подобию Бога. Эти составы продолжают существовать, но мы своими нарушениями либо совсем закрываем связи с ними, либо делаем эти связи очень слабыми. Находясь в воплощениях — мы пребываем в них только частью своих составов организма, имея отключенные или слабые связи с остальными составами.

Составами, которыми мы пребываем на Земле, являются физическое тело и тонкоматериальные структуры организма. Физическое тело достаточно хорошо изучено и человек, во многих случаях, различными способами научился его ремонтировать.

Физическое тело является инструментом нашего контакта с окружающим пространством, через него мы обучаемся, познаем, получаем удовольствие и т.п. Большинство людей, считает себя физическим телом, мыслями и эмоциями. И это не удивительно, ибо тело работает в ограниченном диапазоне восприятия окружающего мира.

Имея такое восприятие, жизнь многих людей сводится к стремлению обеспечить наилучшие условия и комфорт физическому телу, получению удовольствия для тела и ума. Зачастую это достигается за счет нарушений законов и правил, за счет присвоения результатов труда других людей, за счет обмана, за счет присвоения энергии Бога и других неправильных способов.

Если бы такие люди знали, что их ожидает в будущем – то, скорее всего, избрали бы другой путь.

Неземные составы организма человека

Хочу сделать небольшое отступление для акцента на, на мой взгляд, важном понимании, показанным Подсознанием, о котором частично говорил в посте «Система Кармы и система Воплощений».

После образовавшегося пространства Большого взрыва, на границах частиц (материи) и античастиц (антиматерии) этого пространства, продолжились являться пары частица-античастица из Ничто, со скоростью, равной 260375 км/сек. Эти пары частиц-античастиц уже не имели никаких качеств, свойств и программ сборки в группы.

Явление из Ничто всё новых пар частиц- античастиц, создало и создает вокруг пространства Большого взрыва –пространство этих пар, без каких-либо свойств, качеств и программ сборки.

Пространство Большого взрыва, который прекратился спустя 3855 Земных суток с момента начала, тогда и сейчас – имеет такие же размеры, которые я указывал в посте «Система Кармы и система Воплощений». В некотором смысле, это пространство Большого взрыва можно назвать — домом, Родиной Первого Разума и, входящих в Единое Целое всех Живых Разумных сознающих, местом, в котором началось разделение на Живую и неживую материю. За пределами этого пространства, начинается то, что человек называет – открытым Космосом.

Что из себя представляет Космос?

Если представить себе, что Ничто (то, откуда являются нейтральные пары противоположностей частиц-античастиц) – это воздух; взять в руки обычную сетчатую пластиковую мочалку, состоящую из множества кусков пластиковой сетчатой ткани, соединенных между собой и поместить ее в пространство воздуха, то это и будет моделью окружающего нас Космоса. Материал ткани этой мочалки, имеющей пустОты, это – области пространства, территории Космоса, планеты, Звезды, Квазары, Магнетары, Пульсары и другие

элементы Вселенной; а пустОты этой мочалки, это — Ничто, это то, откуда являются нейтральные пары противоположностей частиц-античастиц.

Все разнообразные объекты Космоса, связаны между собой бесконечным разнообразием областей пространств и территорий Космоса — имеющих свои характеристики исходя из состава частиц (мерности, измерения, вибрации и т.п.). Ничто (то, откуда являются нейтральные пары противоположностей частиц-античастиц) — тоже, во всем пространстве Вселенной, связано между собою. Связи Ничто между собой, могут быть невероятно маленького размера, вплоть до размера самой частицы нейтральной пары частица-

античастица.

Все, известные человеку объекты Космоса, такие как: Звезды, Сверхновые Звезды, Магнетары, Квазары, Пульсары, а также некоторые планеты – созданы Первым Разумом и входящими в Единое Целое Живыми Разумными сознающими для программирования нейтральных пар противоположностей частица-античастица, являющихся из Ничто.

Нет абсолютно никаких ограничений в программировании Единым Целым — свойств, качеств и задач этих пар частица-античастица и групп этих пар.

Это как раз то качество, которое человек издревле приписывал Богу – Для Бога нет ничего невозможного. Бог может – ВСЁ!

Космическое пространство представляет из себя пористую структуру, участки которой отличаются друг от друга наполнениями частиц и групп частиц этой пористой структуры и поэтому – не существует никаких универсальных правил взаимодействий, которые бы объясняли все существующие взаимодействия в Космосе. Универсальные правила взаимодействий есть только в локальных образованиях, которыми являются: планеты, системы Звезд (например – Солнечная система) и системы Галактик.Все Галактики созданы Разумами Единства всех наполнений Вселенной для выхода из Единства и управляются этими, вышедшими из Единства — Разумами. Вышедшие из Единства Разумы, уже не могут своим намерением программировать исходящие из Ничто пары частиц-античастиц, создавая из них волны, вибрации, излучения и энергию – а могут лишь использовать уже имеющиеся волны, вибрации, излучения и энергию в границах Галактики и, существующие связи между Галактиками.

Все Разумы, управляющие Галактиками, в определенных пределах — могут контактировать друг с другом, используя связи, представляющие из себя пути в наполнениях Космоса, состоящие из специальных частиц и групп частиц.

Скорость взаимодействия Разумов управляющих Галактиками, использующих пути в наполнениях Космоса – ограничена, и это ограничение

равно скорости света. В этих взаимодействиях Разумов, управляющих Галактиками — происходит обмен и заимствования волн, излучений,

вибраций и энергий наполнений Галактик. Объем такого обмена и заимствований, ограничен и составляет — 2,11 кубических парсек.

В августе 2015 года XXIX Генеральная ассамблея Международного астрономического союза приняла резолюцию, в которой Парсек принято

считать равным 30,85677581 трлн км (петаметров), или равным 3,2615637772 светового года. Если эти значения Парсека умножить на 2,11 — то получится, что объем обмена и заимствований волн, излучений, вибраций и энергий между Галактиками равен 65,1146 кубических триллионов километров, или 6,8786 кубических световых лет. Таким объемом является часть

Космического пространства на равном удалении от всех границ Галактики.

Эти ограничения не позволяют взаимодействовать всем Галактикам между собой. Подсознание показывает, что наша Галактика Млечный путь взаимодействует только с 15-ю Галактиками. Все взаимодействия происходят по огромному количеству связей, состоящих из разных частиц и групп частиц, из которых состоит структура наполнения Космического пространства и ограничены по скорости в пределах скорости света. Фотоны света – это специальные частицы, которые обеспечивают задачу Бога (Единства всех наполнений Вселенной) по ограничению взаимодействий между Галактиками, входящие в состав всех путей, по которым происходят взаимодействия.

При увеличении нарушений законов Бога и правил мест пребывания Живых разумных существ увеличиваются ограничения любых взаимодействий через связи наполнений Космического пространства. Все ограничения связей Земных и не Земных составов наших организмов – есть результат последствий всех негативных действий вашего существования.

Теперь немного о паре противоположности – частица-античастица.

Первым Разумом, было запрограммированно и программируется по сей день следующее качество, являющихся из Ничто за границами пространства Большого взрыва — частиц-античастиц.

Группы пар противоположностей частиц-античастиц, из которых состоит вся неживая материя, были наделены качеством: частицы в составе пар противоположностей явлены – неживой материей, а античастицы в составе пар противоположностей — информацией о составе групп частиц этой неживой материи.

Группы пар противоположностей частиц-античастиц, из которых состоит вся Живая материя, были наделены качеством: частицы в составе пар противоположностей явлены – Духом и вибрациями, а античастицы в составе пар противоположностей – Сознанием и информацией. (для понимания того, о чем сейчас говорю – нужно ознакомление с постом «Система Кармы и система Воплощений)

Напомню, пара противоположностей частица-античастица имеет форму двух правильных тетраэдров, соединенных вместе одной плоскостью, и имеет объем: частица 10,3 в -58 степени метра, а античастица 10,3 в +58 степени метра.

Частицы в парах противоположностей явлены свойством не проникновения друг в друга, а античастицы — явлены свойством проникновения друг в друга. В результате качества пар противоположностей частица-античастица, которое было запрограммировано Первым Разумом, составы организмов Дух и вибрации Живых Разумных существ не имеют свойства проникновения друг в друга и являются группами частицами в парах противоположностей, а составы организмов Сознание и информация – имеют свойство проникновения друг в друга и являются группами античастиц в парах противоположностей.

Исходя из вышесказанного – составы Живых организмов Дух и вибрации, состоят из групп частиц, в которых объем каждой частицы находится в пределах от половины объема пары противоположности частица- античастица до объема частицы (10,3 в -58 степени метра), со свойством не проникновения друг в друга, а составы Живых организмов Сознание и информация состоят из групп античастиц, в которых объем каждой античастицы находится в пределах от половины объема пары противоположности частица-античастица до объема античастицы (10,3 в +58 степени метра), со свойством взаимопроникновения друг в друга.

Тем самым, одним из качеств всего Живого пространства Вселенной, является – Единое Сознание и Единая информация, и разделенными — Духом и вибрациями.

Такое же качество присуще всему неживому во Вселенной: Единая информация и разделенные вибрации, с такими же объемами, как и у всего Живого.

Исходя из вышесказанного следует вывод: во Вселенной не существует каких-либо уровней Сознания и информационных полей. Каждая точка пространства Вселенной, содержит всю информацию о произошедшем и происходящем в ней в указанных выше – объемах, и всё Единое Сознание всего Живого в таком же объеме.

Доказательством этого факта на Земле, является – гипноз. Человек, находящийся в гипнотическом состоянии, может получить, неизвестную ему ранее – информацию, может продемонстрировать не свойственные ему навыки и способности. Гипноз, на короткое время восстанавливает связи человека с Единым качеством Вселенной – сознание и информация. В сети можно найти множество роликов – подтверждающих это. Под гипнозом, человек даже может осознать себя жителем другой планеты.

По следующей ссылке, предлагаю к просмотру один из таких роликов. https://www.yaplakal.com/forum3/topic2265808.html

Информация – это одно из качеств всего пространства Вселенной.

Подсознание – это связь каждого Живого разумного существа со всеми составляющими Вселенной, в том числе и с информационной составляющей. Подсознание обеспечивает передачу информации между любыми точками Вселенной, равной 1 зеттабайту (2 в 60 степени байта) со скоростью, равной 8-ми скоростям света.

Теперь вернусь к составам наших организмов.

Организмом всего Живого во Вселенной, является – Единство всех Духов, вибраций, Сознаний и информаций всех наполнений Вселенной.

Находясь в этом Единстве, организм каждого Живого, входящего в состав Единства, имеет индивидуальный состав – Дух и вибрации, и общий состав – Сознание и информация. Если вы находитесь в Единстве, то вы – создатель Всего, преобразователь Всего, программист Всего, разрушитель Всего, генератор энергии для Всего, родитель Всего и так можно продолжить до бесконечности, и в то же время, вы – создаваемое, рождаемое, программируемое, разрушаемое, преобразуемое, энергия и т.д. Вы и есть – вся Вселенная, все наполнения Вселенной, Бог.

Выйдя и Единства, к составу организма вышедшего Живого разумного сознающего добавляется состав – энергетическое наполнение. Этот состав появляется потому, что теперь — вы лишены возможности программирования нейтральных пар противоположностей, являющихся из Ничто. Это ограничение и запускает то, что можно назвать – Кармическими процессами.

Своим выходом из Единства – вы сами создаете систему Кармы. Теперь ваш организм имеет индивидуальное энергетическое наполнение, которое обеспечивается работой Единства всех наполнений Вселенной.

Следом за этим составом организма, появляется состав – волны.

Волна – это часть вибрирующего пространства с содержанием целей и задач наполняющих его частиц. Это часть вашего состава вибраций, которая была у вас, находящегося в Единстве. Если проще, то – это все цели и задачи вашего организма. Своим выходом из Целого, вы ограничили свои цели и задачи и теперь, состав вашего организма – лишь часть вибрирующего пространства

Единства.

С выходом из Единого Целого, ваше бесконечное существование начинает делиться на Жизнь и смерть. Теперь все ваши составы организма

распадаются максимум через 150 лет, 45 дней, 7 часов, 55 минут и 52 секунды, и Единство всех наполнений Вселенной вновь рождает составы вашего организма, исходя из вашего персонального комплекса нарушений законов и правил, вашего — персонального комплекса кармы.

Пространство Вселенной – многомерно. Многомерность — это совокупное множество характеристик пространства. Ваше бесконечное существование, как любого Живого разума, исходя из персональной Кармы – делится на ограниченные периоды (воплощения).

Вот эти периоды и есть – многомерное качество пространства.

Следующим составом, вышедшего из Единства Живого организма, является – программы и программные структуры. Программы и программные структуры – это комбинации инструкций и данных, для пребывания в многомерных пространствах реальности (воплощениях).

Все эти инструкции и данные, за все ваши воплощения – и являются этим составом вашего организма.

Еще одним не Земным составом организма, являются – излучения и излучающие структуры. Для понимания, что есть этот состав — нужно дать определение излучению. Подсознание дает это определение. Излучение – это намерение действия.

И чтобы было совсем понятно: намерение – это желание что-либо делать.

И теперь если все объединить, то получается:тИзлучение – это желание что-либо делать действием.

Ваш состав излучений и излучающих структур – это весь комплекс желаний что-либо делать действием, с начала вашего существования и по текущий момент. С каждым новым намерением действия, состав излучений и излучающих структур вашего организма – меняется.

Когда вы намерены что-то сделать действием, то вы берете из пространства Целого определенные виды групп частиц, которые освобождают часть пространства для вашего действия. Предполагаю, что и это — не совсем понятно. Тогда, еще проще — например: вы собрались построить дом, для дома нужно подходящее место, это место нужно освободить для устройства фундамента, необходимо убрать мусор, выкорчевать пеньки, снять слой грунта, засыпать песок или гравий и так далее, потом уже делать фундамент, ставить стены, крышу и прочее, и вот – дом построен. Все окружающее нас пространство наполнено бесконечно разнообразными видами частиц и групп

частиц. Ваши излучения (намерения действия) – это определенного вида группы частиц, которые освобождают область пространства от других видов групп частиц, для реализации вашего желания что-либо сделать в этом пространстве.

Все излучения, имеющиеся у вас с момента начала вашего существования и по сей день – это и есть данный состав вашего организма.

Еще одним не Земным составом ваших организмов, являются – заряженные

частицы.

Своим выходом из Единого Целого, разумы сами создали разделение.

Единое Целое никуда не делось, но — для вышедших из Единства разумов, Единое Целое теперь явлено в форме противоположностей.

Так вот, теперь — ваш организм состоит из таких противоположно заряженных частиц, наличие которых создает у вас дуальность восприятия окружающего Мира. У каждого организма – свои наборы этих заряженных частиц, обусловленные комплексом персональной кармы.

Применительно к Земле – такие частицы имеют отрицательные заряды и положительные заряды. В других областях многомерной реальности – такие разделения будут другими. Весь комплекс таких заряженных частиц – и есть этот состав вашего организма.

Еще один состав организма, это – Частицы Импульса Жизни.

Частицы Импульса Жизни, это специальные, индивидуальные группы пар частица-античастица, дающие импульс (программы) на замену,

приближающихся к сроку окончания своей жизни пар противоположностей частица-античастица составов организма любого Живого во Вселенной – на такие же новые пары, исходя из всех остальных составов того или иного Живого организма. Частицы Импульса Жизни есть в составах организмов всего Живого во Вселенной. Для каждого места пребывания в воплощении — эти частицы будут разными.

Еще одним составом, являются — части организма в составляющих многомерного пространства реальности. Составляющие многомерной

реальности – это те части вашего организма, которыми вы и путешествуете из воплощения в воплощение. На Земле, такими составляющими являются — физическое тело и тонкоматериальные структуры, в других областях реальности (воплощениях) – это будут другие составляющие и так далее.

Весь комплекс таких составляющих за все время вашего существования и есть этот состав организма.

Последним, не Земным составом организма, является — Пропуск в составляющие многомерного пространства реальности.

Думаю, из самого названия этого состава – понятно, что это за состав. Это уникальный, индивидуальный пропуск, ограничивающий ваше пребывание в конкретном воплощении. Этот состав создан Единством всех наполнений Вселенной для того, чтобы вы не путешествовали по многомерным пространствам реальности, другими своими составами – проживая в текущем воплощении.

Все вышеперечисленные составы, можно только условно назвать — не Земными.

Все эти составы и есть ваш организм, но исходя из персонального комплекса кармы, связи вашего Земного состава организма с ними – либо отключены, либо очень слабые. Главными причинами слабых или отключенных связей, всегда являются – последствия нарушений законов Единства и правил пребывания в воплощениях.

На этом сегодня закончу. Следующий рассказ о составах наших организмов, которыми мы пребываем на Земле.

Свободы от негативной кармы.

Источник — Вселенная – территория свободной стаи .