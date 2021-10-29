Первая метель накрыла Аргентину

В субботу, 16 октября, в Ушуайе и других районах Огненной Земли в Аргентине выпал первый снег, сообщает Metsul.

С конца ночи температура в самом южном городе Аргентины практически не колебалась и держалась отметок от -1ºC до 1ºC. Сильная метель началась около пяти утра и продолжалась в течении дня, что привело к накоплению осадков в виде снега.

Национальная служба погоды прогнозирует, что холодные воздушные массы, приносящие снег в Южную Америку, должны продвигаться на север через Атлантический океан, граничащий с побережьем Аргентины, и достигнут побережье южной Бразилии во вторник-среду.