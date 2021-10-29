На Калифорнию после пожаров обрушилась атмосферная река, натворив бед

Сильный шторм обрушился на американский штат Калифорнию в воскресенье, 24 октября. Ливни из обширной атмосферной реки охватили земли, опустошенные лесными пожарами, вызвав наводнения и оползни. Порывистые ветры повалили деревья и опоры линий электропередачи. Метеорологи назвали разрушительную погодную систему «бомбовым циклоном», сообщает Reuters.

Специалисты из Центра прогнозов Национальной службы погоды США заявили, что над Западным побережьем прогнозировалось выпадение до 250 мм дождя, на возвышенностях возможен снег.

Атмосферная река накрыла Северную Калифорнию сразу после самого интенсивного сезона лесных пожаров в истории штата, усилив угрозу внезапных наводнений и схождения селевых потоков.

Поступили сообщения о множественных оползнях в горах Сьерра-Невада к северо-востоку от Сан-Франциско, по которым ранее прошел пожар Дикси. Экстренные службы предупредили о возможных наводнениях в округе Марин к северу от Сан-Франциско и в некоторых частях реки Напа.

Ветры со скоростью более 80 км/ч пронеслись по Сан-Франциско и вызвали отключение электричества в Сакраменто. Порыв ветера опрокинул грузовик на мосту в районе залива Сан-Франциско.

В Сакраменто специальные службы развозят мешки с песком, власти открыли несколько центров эвакуации.



© Reuters / Carlos Barria

© Reuters / Carlos Barria

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