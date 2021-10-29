10 жизненных привычек, рекомендованных Далай-ламой

Все, казалось бы, просто. Но как часто мы забываем об этих важных вещах и чувствуем себя истощенными…

Чувствуете себя уставшими, без сил и настроения? Все вокруг бесит? Срываетесь без повода на родных и коллег, вспыхиваете от одной брошенной фразы и вообще забыли когда, чувствовали себя счастливым человеком…

Можно вас «поздравить» — первые признаки психологического истощения на лицо. Причин масса — от нелюбимой работы до человека, которого вроде надо обнимать по утрам… А еще одна из причин — у вас нет правильных привычек в жизни, а это отнимает значительное количество энергии.

Далай-лама предлагает отличное решение в виде 10 жизненных правил. Простые, но с гарантией результата.

1. Всегда сдерживайте свои обещания

Никогда не обещайте того, что не можете выполнить. Стремление быть безотказным, хорошим и добрым в итоге может разрушить вашу жизнь. Если что-то обещаете, сдерживайте — любой ценой. И самые важные обещания — данные себе лично.

2. Избегайте токсичных людей

Окружайте себя позитивными людьми и полностью разорвите контакт с так называемыми «энергетическими вампирами» или, по крайней мере, сократите общение до минимально возможного уровня.

3. Вовремя оплачивайте все счета

Стремитесь к тому, чтобы не быть никогда должным. Своевременно оплачивайте все счета и ежемесячные платежи. Это позволит избежать не только лишнего волнения, но и ненужного стресса.

4. Учитесь прощать

Если решите не прощать кого-то, таить обиду и злость, поверьте, будете беспокоиться больше, чем тот человек. Сделайте себе одолжение и простите — все и за всё. Почувствуете огромное облегчение.

5. Делайте то, что вам нравится

Конечно, каждый человек не всегда может себе позволить делать только то, что нравится. И все же, если возможно хотя бы немного, попробуйте делегировать обязанности другим.

В семье можно договориться, на работе — тоже. У вас будет больше времени на занятия тем, чем действительно хочется заниматься и на что будете тратить время с удовольствием.

6. Старайтесь жить в балансе

Как бы ни была важна ваша работа, настолько же важно время для отдыха. Только отдохнувший ум может работать на все 100%.

7. Всегда следите за порядком

Если хотите иметь светлый и быстрый ум, то место, где вы проводите большую часть своего времени, то есть ваш дом, также должно быть организовано. Не пренебрегайте уборкой, старайтесь минимизировать количество вещей и всегда держите их аккуратно разложенными.

8. Не избегайте неудач

Менее приятные моменты — естественная часть нашей жизни. Чем больше им сопротивляетесь, тем труднее с ними справляться. Проблемы все равно придется решать, от этого никуда не деться. Будьте ответственны и имейте достаточно мужества — ничего не решится само собой. Выбор всегда делаете сами, но решение всегда под рукой. Просто внимательно осмотритесь.

9. Заботьтесь о своем здоровье

Пословица на все времена — «В здоровом теле здоровый дух». Балуйте себя регулярными физическими упражнениями и правильным питанием. Будете в хорошей форме, а здоровье станет приносить удовольствие не только телу, но и разуму.

10. Позвольте своей жизни течь

Не боритесь с жизнью и примите ее такой, какая она есть в данный момент. Никогда не забывайте, что вы единственный человек, который может повлиять на ход событий.

По материалам: Только то, что волнует