Космический корабль НАСА отправится на Луну в феврале 2022 года

В пятницу 22 октября 2021 года NASA объявило о том, что беспилотная лунная миссия «Артемида-1» будет запущена в феврале 2022 года. Это станет подготовительным шагом к исполнению заветной американской мечты — возвращению на Луну.
Миссия отправит космический корабль «Орион» к Луне, где он в ходе многонедельного беспилотного полёта выйдет на её дальнюю орбиту.
Это продемонстрирует, что сверхтяжёлая ракета Space Launch System («Система космических запусков», сокращённо SLS) и «Орион» готовы нести на своём борту астронавтов.
Следующая миссия — «Артемида-2» — отправит экипаж из четырех человек вокруг Луны и обратно на Землю, что подготовит почву для будущих полётов на Луну.
20 октября 2021 года, в среду, на SLS была установлена капсула, в которой будет находиться экипаж «Ориона». 98-метровая сверхтяжёлая ракета в данный момент стоит в здании сборки транспортных средств в Космическом центре НАСА им. Кеннеди во Флориде.
В конце декабря 2021 года ракета будет направлена к стартовой площадке для испытания системы заправки топливом. Команда специалистов НАСА загрузит жидкий водород и жидкий кислород в первую ступень SLS.
Первое стартовое окно для запуска миссии откроется 12 февраля и закроется 27 февраля 2022 года.
Эти периоды возможного запуска зависят от положения Земли относительно Луны, а также от необходимости вернуть космический корабль на Землю в светлое время суток.
Ожидается, что продолжительность миссии составит от четырёх до шести недель.
НАСА также развернёт на орбите Луны небольшие спутники CubeSats для демонстрации технологии и проведения экспериментов.
Запуск «Артемиды-2» запланирован на 2023 год, а «Артемиды-3» — на 2024 год. Если всё пойдёт по плану, именно тогда люди впервые с 1972 года ступят на поверхность Луны. Однако обе миссии, вероятно, будут отложены.
Так, запуск «Артемиды-1» изначально был намечен на конец 2021 года, однако NASA потребуется несколько дополнительных месяцев на подготовку к этому важному проекту.
Космическое агентство США планирует использовать уроки, полученные в ходе этих полётов, для подготовки первой пилотируемой миссии на Марс, запланированной на 2030-е годы.
Миссия «Артемида-1» преследует несколько целей: продемонстрировать способность «Ориона» вернуться с Луны и работать в глубоком космосе, где намного холоднее, чем на низкой околоземной орбите.
Миссия также будет использована для изучения космической радиации, и «Орион «даже сделает селфи капсулы на фоне Луны.