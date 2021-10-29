Космический корабль НАСА отправится на Луну в феврале 2022 года

В пятницу 22 октября 2021 года NASA объявило о том, что беспилотная лунная миссия «Артемида-1» будет запущена в феврале 2022 года. Это станет подготовительным шагом к исполнению заветной американской мечты — возвращению на Луну.

Миссия отправит космический корабль «Орион» к Луне, где он в ходе многонедельного беспилотного полёта выйдет на её дальнюю орбиту.

Это продемонстрирует, что сверхтяжёлая ракета Space Launch System («Система космических запусков», сокращённо SLS) и «Орион» готовы нести на своём борту астронавтов.